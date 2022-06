Matteo Ranieri di “Uomini e donne” ha rivelato un retroscena del suo passato che nessuno conosce, il racconto dell’ex tronista di Mediaset

Lo abbiamo conosciuto a “Uomini e donne” prima come corteggiatore e poi come tronista, è stato proprio il programma a fargli incontrare il vero amore. Stiamo parlando di Matteo Ranieri attualmente fidanzato con Valeria Cardone.

Nonostante la fama e la notorietà degli ultimi tempi, il ventinovenne ligure ha dovuto affrontare molti momenti difficili che l’hanno messo a dura prova. Lo ha rivelato in un’intervista a RTL 102.5 e le sue parole hanno già fatto il giro del web.

Matteo Ranieri, la rivelazione inaspettata sul suo passato

L’ex tronista sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. Ha finalmente trovato l’amore e tra alti e bassi la storia con Valeria continua. Nel corso dell’intervista, però, ha raccontato che l’esperienza a “Uomini e donne” non lo ha fatto soltanto diventare popolare, ma è servita a farlo uscire da un tunnel in cui era entrato qualche anno prima.

Infatti, Ranieri, ha vissuto in passato un periodo di depressione che ha saputo superare con l’avventura in televisione.

E’ stata la sorella a consigliarli di iscriversi al programma che si è rivelato un toccasana. Grazie alla trasmissione è riuscito ad aprirsi e a farsi conoscere per quello che è, senza bisogno di filtri o altre strategie.

Ha tirato fuori un lato del carattere rimasto per troppo tempo nascosto che lo ha reso ancora più bello. Oggi è molto amato dal pubblico che lo ha seguito sul piccolo schermo e continua a farlo anche sui social dove vanta di quasi mezzo milione di follower.

Sul web condivide foto e video strepitosi, da solo o in compagnia di amici e fidanzata. A quanto pare, la vita che ha sempre sognato è arrivata ed ora non ha nessuna intenzione di farsela sfuggire. Quali saranno i prossimi progetti? Non ci resta che scoprirlo.