Maneskin, arriva l’annuncio tanto atteso: “Siamo grati dell’opportunità”

I fan dei Maneskin avranno modo di ascoltare presto nuova musica: ecco l’annuncio della band che ha scatenato l’entusiasmo generale

Impegnati a calcare i palchi dei maggiori festival internazionali, i Maneskin trovano comunque il tempo di rilasciare nuova musica. Questa volta si tratta di un’occasione davvero speciale e il brano in arrivo farà parte di un progetto che arriverà presto sui grandi schermi.

Sono stati proprio loro ad annunciare la notizia sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, dove sono stati ospiti lo scorso maggio. Dopo aver eseguito la prima performance live dell’ultimo singolo, “Supermodel“, i Maneskin hanno regalato al pubblico una vera chicca facendo ascoltare loro in anteprima “If I Can Dream“, tratto dalla colonna sonora del film “Elvis“.

In arrivo “If I Can Dream” interpretato dai Maneskin: quando uscirà sulle piattaforme digitali

Uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 22 giugno il film biografico dedicato al re del rock and roll, Elvis Presley, interpretato dall’attore Austin Butler. La pellicola è stata presentata anche in occasione del Festival di Cannes, al cui red carpet hanno preso parte anche i Maneskin.

La band italiana è stata coinvolta nella colonna sonora e sarà la voce di Damiano David a interpretare il brano “If I Can Dream” presente nel film. La versione dei Maneskin della nota canzone sarà rilasciata ufficialmente venerdì 17 giugno su tutte le piattaforme digitali. Ad annunciarlo gli account social della band.

“Ci sentiamo così grati per aver avuto l’opportunità di realizzare una cover del Re per il film in uscita diretto da Baz Luhrmann. E soprattutto di aver trascorso un giorno a registrare il quel luogo straordinario che è Graceland, TN, casa e santuario di uno degli più grandi artisti che abbia mai camminato sulla Terra“.

A queste parole i Maneskin hanno accompagnato alcune immagini tratte dal loro viaggio, insieme a un’anteprima della cover di “If I Can Dream“. “Abbiamo lasciato i nostri cuori lì e non vediamo l’ora di condividere tutte queste emozioni insieme a voi“, concludono.

