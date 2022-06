Nuovo infortunio per Mara Venier: “Non ricordo niente”. Ricovero d’urgenza in ospedale

La conduttrice nel corso della sua carriera è stata vittima di molti incidenti più o meno gravi, forse il peggiore però è accaduto nel corso di una nota puntata del suo programma di Rai 1.

Considerata una delle conduttrici italiane più amate di sempre, Mara Venier, veneziana doc classe 1950, è al timone di “Domenica In” ormai da moltissimi anni, mostrando ai telespettatori anche il dietro le quinte di quanto accade, compresi incidenti di percorso e ruzzoloni a terra.

Forse il peggiore in assoluto, quello che ha fatto seriamente temere per la sua salute, è accaduto lo scorso 21 novembre 2021, quando la conduzione è stata presa in mano da Pierpaolo Pretelli. Sono stati attimi di panico in cui Mara non dava segni di lucidità, troppo forte il colpo alla testa subito.

Dopo qualche mese è arrivata anche la sua versione dei fatti, le parole hanno raccontato una situazione molto drammatica, peggiore di quello che hanno visto i telespettatori da casa.

Mara Venier malore in diretta, bloccata la trasmissione. “Ero davvero in uno stato confusionale”

Mara ha avuto un malore durante la diretta di Domenica In, su Rai 1, preoccupando i suoi amici ed il pubblico a casa. La conduttrice ha confessato cosa è successo pochi giorni dopo durante l’intervista a “La vita in diretta” guidata dall’amico Alberto Matano.

È stata quella un’occasione per la conduttrice di tranquillizzare tutti i suoi fan e spiegare che stava bene. “Ero molto provata, sono svenuta perché mancava l’aria condizionata. Ma devo dire che ero soprattutto molto spaventata perché sono caduta di faccia. Ho fatto comunque tutti i controlli e sto bene, non c’è nulla di rotto. C’è una contusione, purtroppo proprio nello stesso punto in cui mi ero fatta male due anni fa”.

Il suo racconto però è andato avanti rivelando un particolare decisamente inaspettato. “Quello che ho detto in diretta onestamente non me lo ricordo, io ero davvero in uno stato confusionale!”.

Gli accertamenti delle settimane e mesi successivi però hanno confermato che Mara è in buono stato di salute, lo abbiamo visto anche sabato scorso 11 giugno durante la celebrazione delle nozze di Matano a Roma. Mara è una botte di ferro e nulla la può scalfire.