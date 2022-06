Monica Bertini dalle sue vacanze mette in mostra scatti superlativi, la giornalista affascinante come non mai in una prospettiva pazzesca

Periodo di vacanze pienamente meritato per Monica Bertini, che si rilassa un po’ dopo una stagione calcistica vissuta a tutta. La giornalista parmense di Mediaset si gode un po’ di riposo prima di ripartire per una nuova annata, così come tutti i tifosi.

La 39enne è il volto principale al femminile della redazione sportiva del network milanese. Un ruolo che ricopre sempre con grande professionalità ed eleganza, accompagnandoci nelle serate calcistiche più intense, tra Champions League e Coppa Italia. I programmi che l’hanno vista protagonista hanno raccolto un buon successo di pubblico e confermato come lei sia una delle professioniste più preparate, oltre che più affascinanti.

Su Instagram, Monica è seguitissima, con oltre 435 mila followers, che ne fanno, nel suo settore, uno dei profili più cliccati. Inevitabile, vista la sua classe e la sua bellezza decisamente non banali, che in questi giorni stiamo ammirando in tutto il loro splendore.

Monica Bertini, minigonna da capogiro e gambe tutte in vista: visione paradisiaca

Monica è in vacanza in un resort particolarmente esclusivo della Sardegna e si sta godendo sole e mare. I suoi scatti e i suoi video in costume hanno già fatto furore in questi giorni, accendendo la passione e l’ammirazione dei fan. E anche nell’ultimo post, Monica riesce a farci sognare ad occhi aperti.

Rilassandosi su di una altalena, mette in mostra gambe perfette, fuoriuscire da una minigonna quasi invisibile e super seducente. Una visione che naturalmente non può passare inosservata e fa il carico di like e di commenti.

I complimenti si sprecano per la Bertini, che con il suo sorriso e la sua espressione dolce compone un mix irresistibile di sensualità esplosiva. Per rivederla in onda bisognerà aspettare un po’, intanto non ci fa sentire la nostalgia di lei.