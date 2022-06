Milly Carlucci, la confessione sui figli Angelica e Patrick ha lasciato di stucco il pubblico: ecco che cosa vorrebbe per loro la nota conduttrice

Per Milly Carlucci non esiste amore più grande di quello per i suoi figli, Angelica e Patrick. Quest’ultimi sono il frutto del matrimonio tra la conduttrice di Rai 1 e Angelo Donati, al quale la Carlucci è legata dal 1985.

Angelica e Patrick, che hanno rispettivamente 36 e 31 anni, rappresentano il centro dei pensieri di Milly, che a “Ballando con le Stelle”, spesso e volentieri, non ha mancato di commuoversi quando si è ritrovata a parlare di loro. Ma cosa fanno nella vita i due giovani figli della conduttrice?

Mentre Angelica, laureatasi ad Oxford, sarebbe impiegata nell’azienda di famiglia, diversa è stata la sorte di Patrick. Proprio la Carlucci, all’interno di un’intervista, aveva fatto trapelare un’informazione che non poteva in alcun modo passare inosservata. Da rimanere di sasso!

Milly Carlucci a ruota libera sul figlio Patrick: “deve meritarsi lo stipendio”. Da non crederci!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Antonella Clerici ha rischiato di morire: la confessione da brividi della conduttrice

Nonostante la sua famiglia possa vantare agi e vantaggi in ogni campo, Milly Carlucci, assieme al marito Angelo Donati, ha fatto di tutto per trasmettere ai figli l’importanza dell’impegno e della dedizione per raggiungere gli obiettivi prefissati. “Fate ciò che volete, purché siate felici“: questo sarebbe stato il più importante insegnamento della conduttrice ad Angelica e Patrick.

Mentre la prima è ormai sistemata all’interno dell’azienda di famiglia, il 31enne starebbe invece affrontando una carriera lavorativa del tutto diversa. Come raccontato da mamma Milly, dopo la laurea a Londra suo figlio avrebbe trovato un impiego presso un’azienda locale.

Nonostante Patrick stia faticando molto per ritagliarsi un ruolo di prestigio all’interno della sua realtà lavorativa, la Carlucci si è detta fiera di lui. “È l’ultima ruota del carro, ma meglio così” – ha raccontato senza freni la presentatrice – “almeno impara l’etica del lavoro e capisce cosa vuol dire meritarsi uno stipendio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Guarda come dondolo..” Monica Bertini in altalena mette in mostra tutto: gambe scolpite nel marmo – FOTO

Una confessione davvero stupefacente, quella di Milly, che con queste parole ha dimostrato di essere non solo una mamma amorevole e protettiva, ma anche una rigorosa e infallibile maestra di vita. Senza dubbio, i figli avranno avuto modo di trarre moltissimo dagli insegnamenti della conduttrice.