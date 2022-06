Antonella Clerici ha rischiato di morire: la confessione da brividi della conduttrice

Antonella Clerici, la confessione da brividi della conduttrice più amata di Rai 1: “ho rischiato di morire”. I dettagli sono sconvolgenti

È uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano, dal momento che le sue trasmissioni più celebri, da “La prova del cuoco” a “È sempre mezzogiorno”, fanno compagnia ai telespettatori proprio nell’orario in cui tutta la famiglia si riunisce attorno alla tavola: quello del pranzo.

Parallelamente, Antonella Clerici ha guidato con grande professionalità programmi del calibro di “Ti lascio una canzone” e “Il treno dei desideri”, arrivando persino a condurre in completa solitudine il Festival di Sanremo 2010. Un’esperienza che ha visto la presentatrice muoversi con disinvoltura e sicurezza sul palco.

La nativa di Legnano, seguita da quasi 1 milione di fan sui social, condivide con loro ogni avvenimento delle proprie giornate, dai momenti più entusiasmanti a quelli che, all’opposto, sembrano gettarla nel più totale sconforto. A questo proposito, in un’intervista rilasciata di recente, la Clerici si è lasciata andare ad una rivelazione clamorosa. A quanto sembra, non molto tempo fa, la conduttrice avrebbe rischiato di perdere la vita.

Una confessione a cui i suoi migliaia di followers hanno fatto fatica a credere, e che tuttavia corrisponderebbe alla realtà. La conduttrice più amata di Rai 1, non molto tempo fa, aveva rischiato la morte a causa di un farmaco che tutti, chi più chi meno, abbiamo assunto almeno una volta nella vita: l’antibiotico.

La padrona di casa di “The Voice”, durante un’intervista, raccontò di aver vissuto dei momenti davvero drammatici. “Era un antibiotico di nuova generazione che mi provocò uno shock anafilattico” spiegò la conduttrice, che ebbe una reazione completamente imprevedibile al farmaco.

“Mi sono sentita soffocare” aggiunse la Clerici, che fortunatamente, nonostante l’accentuarsi dei sintomi, riuscì a precipitarsi in ospedale e a sventare qualunque tipo di pericolo ulteriore.

Un’esperienza sicuramente traumatica per la presentatrice, che nei giorni seguenti riuscì a rimettersi in sesto senza particolari conseguenze per la sua salute.