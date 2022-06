Le inedite immagini di Elodie per il videoclip di “Tribale” approdano in rete generando un’autentica ossessione grazie alle vibes inaugurate dalla sua Queen.

La madrina del Roma Pride 2022, trionfante nello scorso sabato 11 giugno, torna quest’oggi alla ribalta con una nuova spumeggiante dose di puro amore. In diretta da una località finora segreta la “Queen dell’estate” si accinge a dedicare in anteprima il “pezzo forte” del momento ai suoi milioni di fan.

Dopo aver sfoggiato una delle nuove tendenze alla moda per l’estate, mostrandosi in versione adorabile con le sue maxi treccine e sulle note della sua appena inaugurata “Tribale”, l’irrefrenabile Elodie primeggia nuovamente tenendo il ritmo di un ancor più emozionante “Bagno A Mezzanotte”. Grazie, stavolta, a un’ulteriore perla di stile e soprattutto in nome di quelli che furono i “tempi d’oro“.

“Un’ossessione” Elodie in slip sui fianchi nudi fuori ora le potenti vibes dell’estate – FOTO

Approdata con sorpresa a Napoli in queste ore, nella serata di ieri l’artista canora si è lasciata immortalare alle luci del tramonto con alle spalle il suggestivo panorama marittimo della magica città partenopea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Hai provato e riprovato”. Valentina Ferragni, la pole dance senza veli è da urlo: sensuali acrobazie – VIDEO

Elodie è giunta nella romantica località per realizzare in anteprima il videoclip di “Tribale” il suo nuovo brano nonché aggiudicatosi in queste ore come “potente hit” dell’attuale stagione estiva. E di cui, per non farsi mancare nulla, la cantate ha desiderato condividere, nelle sue storie più recenti, un breve ma “potentissimo” frame.

La coreografia in pillole sarebbe già riuscita a infiammare non poco il cuore dei suoi emozionati ascoltatori che non avrebbero atteso altro tempo per impararne le prime mosse.

Il dettaglio, invece, che ha subito colpito l’attenzione in assoluto dei suoi follower è stato infine indubbiamente quello da lei poi a gran voce sottolineato anche in didascalia.

“2000s“, dunque, allo stato puro. Anche le accortezze dimostrare dal look scelto per l’occasione non mancano come ulteriore riferimento ai tempi d’oro relativi agli inizi del secolo corrente. Dagli slip visibili in tinta pastello e fluo, ai pantaloni a vita bassa dall’ampia size, nonché alle già quotate, ma in ogni caso, immancabili treccine. Ciascun rimando è evidente e, stando al parere unanime dei suoi fan, non sarebbe mai stato così amabilmente vintage come in questo caso.

“Wow” lo stupore non manca anche tra i presenti a pochi passi dalla spiaggia durante le riprese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raoul Bova e Rocio in crisi? Il lieto evento che scaccia via tutte le voci: “Nascerà…”

“Un’ossessione” vera e propria, e meritata. Si identifica così la personalità dinamica e travolgente dell’artista tra la moltitudine di commenti apparsi di seguito al post. Grazie al suo carisma, l’intraprendente e dolcissima nata sotto il segno del Toro è ufficialmente la regina dell’estate.