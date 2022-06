Lo zampino di Donatella diventa la miccia inattesa per un incendio di polemiche su Fedez, difficili da domare. Primi commenti da brividi: “già modelli di punta”?

La triplice onda di polemiche si è manifestata in queste ultime ore e senza risparmiare alcun membro dell’amata casa Ferragnez. A scatenare l’acceso battibecco sviluppatosi senza fine è stata una collezione di scatti di dubbio significato. Ad ogni modo, il parere degli utenti non avrebbe atteso molto tempo prima di insorgere.

Mentre Fedez è in procinto di giungere, forse inconsapevole di quanto sta accadendo, in una location adatta ad un mai così prezioso soggiorno estivo nel sud della penisola grazie ad un mini jet collaudato per l’occasione, gli utenti dimostrano le loro perplessità senza tentennamenti. Nel frattempo Chiara Ferragni continua a dominare le tendenze della moda riguardanti l’estate 2022, e dopo la trasferta nella Capitale piena di sorprese, assiste anch’essa alle critiche letteralmente senza parole.

“Sono invidioso” Fedez e Chiara di nuovo sotto scacco? Boom di polemiche dopo la FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non vede l’ora” Fedez colto in flagrante, la verità “pervenuta” nel parco – FOTO

Sul baby accappatoio della piccola Vittoria, “che sembra un cartone animato“, e di Leone già visibilmente cresciuto e “ometto di casa“, chissà finalmente adatto a sfidare le passerelle per l’artista canoro quanto per l’imprenditrice cremonese, se ne sono dette davvero “di tutti i colori“. Ha ammesso così la sua opinione uno dei sostenitori della coppia. Proprio adesso trasferitasi per una gita fuori porta nel suggestivi territori pugliesi.

Eppure, se per alcuni sarà definito “uno schiaffo alla povertà“, quello di ricorrere alla scelta di due “lussuriosi” accappatoio firmati dall’Alta moda italiana, le polemiche che seguiranno in realtà saranno delle più variegate.

Fra queste, le più spietate. “Non c’è nulla da invidiare nei personaggi fasulli“, oppure: “sono invidioso“. si legge tra i commenti al post di Fedez. Condiviso appena sette giorni fa. E ancor prima di testare la super bicicletta al fianco di Vitto e Leo nei parchi di una splendida Milano.

“Il rosa per la bambina e il blu per il maschietto?“, continuerà una seconda utente. “Basta con questi stereotipi di genere, vergogna“. In effetti, su questo punto, ma senza alzare i toni, la stilista di origini calabresi ha da tempo espresso il suo sostegno a favore della comunità LGBT+. Che questo sia dunque un passo indietro?

Sul finale infatti, di risposta a una Donatella che agita orgogliosamente la bandiera arcobaleno forse per evitare ogni fraintendimento, i fan della coppia difenderanno con fare altrettanto sprezzante i loro modelli di stile. E descrivendo le due mascotte di casa Ferragnez come nient’altro che: “adorabili“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> I Maneskin alla conquista di Hollywood: il primo film della band romana – VIDEO

In tal maniera, anche Fedez di risposta, in didascalia alla collezione di scatti homemade vorrà inoltrare i suoi ringraziamenti alla stilista. “Grazie zia Donatella“, scrive il rapper. Indirizzando il suo pensiero stavolta alla padrona dell’atelier Versace. E fortunatamente non curandosi di quanto segue.