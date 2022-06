I Maneskin alla conquista di Hollywood: il primo film della band romana – VIDEO

Maneskin. La band romana non fa altro che raccogliere consensi e riempire d’orgoglio l’Italia intera. Prossima tappa del loro percorso: Hollywood. Svelato il loro imminente impegno musicale

Se solo qualche anno fa ci avessero detto che una delle band rock più famose al mondo sarebbe stata italiana, probabilmente ci saremmo fatti tutti una grassa risata. Da sempre, infatti, la musica nostrana è stata un po’ snobbata in ambito internazionale, a meno che non si fosse trattato di opera lirica o belcanto.

Mai mettere limiti alla provvidenza. I Maneskin hanno ribaltato vecchi preconcetti e hanno dimostrato globalmente che il nostro paese è in grado di sfornare talenti di altissimo profilo anche al di fuori del “recinto musicale” in cui eravamo stati relegati. Dopo la prima apparizione durante l’undicesima edizione del talent show “X Factor”, la giovane band romana ha conquistato il “Festival di Sanremo” e il podio del prestigioso “Eurovision Song Contest” 2021: questa è stata la spinta verso successi sempre più grandi.

I Maneskin nella colonna sonora del film dedicato a Elvis Presley. Le parole di Damiano David

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Gli ultimi impegni lavorativi dei Maneskin li hanno visti trionfare sui palchi più prestigiosi del panorama musicale mondiale. Ad aprile sono stati ospiti del Coachella Valley Music and Arts Festival, in California. I primi di giugno, invece, si sono esibiti al Rock am Ring, in Germania.

Recentemente è stato rilasciato il loro ultimo singolo, “Supermodel”, presentato anche durante il celebre e iconico programma televisivo statunitense “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, segno della loro popolarità dilagante fuori dai nostri confini nazionali.

Oggi si aggiunge un altro tassello importante alla loro carriera che li porta direttamente a Hollywood. Poche ora fa, infatti, è stato reso noto che faranno parte della colonna sonora dell’attesissimo film dedicato al re del rock, “Elvis”, diretto dall’acclamato Baz Luhrmann e presentato fuori concorso al Festival di Cannes.

I Maneskin hanno registrato “If I Can Dream”, cover del celebre brano della divinità della musica mondiale, scomparsa a Memphis il 16 agosto 1977.

Damiano David, frontman della band, è nato l’8 gennaio, proprio come Elvis. Lo vede come un segno del destino. Queste sono state le sue parole: “Elvis è stato il primo uomo che negli anni Cinquanta ha messo l’ombretto sugli occhi, abiti sgargianti e scintillanti. È stato il primo mito del rock, ha cambiato il modo di fare spettacolo. Prima di lui il cantante arrivava sul palco e usava solo la propria voce: lui ha creato il movimento, ha trasformato il palco in uno show”.