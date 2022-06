Bonus di 1000 euro: ecco come richiederlo. Attenzione però perché solo alcune famiglie ne hanno accesso: i requisiti

Tempi difficili questi per le famiglie italiane e non solo. La situazione internazionale così incerta ricade in modo sensibile sulla vita di tutti i giorni e arrivare a fine mese diventa sempre più difficile. I rincari ci sono e anche molto cospicui.

Bollette gonfie per luce e gas, ma non solo. Beni di prima necessità con prezzi che toccano record mai visti e stipendi che restano sempre uguali a sé stessi. Come fare? E’ necessario fare delle scelte, optando solo per le cose effettivamente necessarie e mettendo in calendario delle rinunce.

Il Governo è sceso in campo con dei piccoli aiuti una tantum che ovviamente non bastano. Ora però per le famiglie italiane sono in arrivo ben 1000 euro. Il bonus non è per tutti però. Ecco chi può richiederlo e perché.

Bonus di 1000 euro: tutte le specifiche

Il Bonus di 1000 euro previsto dal Governo Draghi per le famiglie italiane è dedicato all’istruzione musicale. Un provvedimento stabilito per venire incontro alle famiglie più bisognose.

Chi può richiederlo? Tutte le famiglie che hanno dei figli di età tra i 5 e i 18 anni. 1000 euro è l’importo massimo che può essere erogato in detrazioni Irpef fino ad un massimo del 19% delle spese sostenute che devono essere documentate nel dettaglio.

Cosa vi rientra? Tutte le spese effettuate per l’istruzione dei propri figli in ambito musicale. Ecco perché sono ammesse in detrazione le spese per la frequentazione di scuole di musica e conservatori, e la partecipazione ad attività di cori e bande riconosciute legalmente.

Non tutte le famiglie con figli che rientrano nella fascia indicata possono richiedere il bonus. Il provvedimento come detto riguarda chi non ha redditi alti. L’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare deve essere inferiore ai 36.000 euro.

C’è da specificare però che il bonus di 1000 euro sottoforma di detrazione può essere richiesto per ogni figlio e viene corrisposto ad uno dei genitori (il richiedente) direttamente nella busta paga di luglio.

La detrazione va chiesta proprio in questo periodo in cui è il momento della compilazione dei modelli per la presentazione dei redditi.