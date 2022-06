“Pervenuta” soltanto adesso la prova inconfondibile di ciò che intrattiene Fedez nei caldi pomeriggi estivi di una Milano mai così colorata.

Se in molti avevano riscontrato come in queste ultime ore Fedez fosse ancora alle prese con le polemiche insorte a proposito della condivisione con i fan del suo incontro con lo psicologo per raccontare i suoi stati d’animo alla scoperta della malattia, probabilmente erano ancora poco aggiornati su quali siano, invece, le novità dell’ultima ora.

Dopo l’uscita della nuova hit estiva, dal titolo particolarmente vintage de “La Dolce Vita” realizzata questa volta in collaborazione con l’amica e collega Mara Sattei e l’ormai ottemperato sex-symbol canoro reduce dalla scorsa edizione del “Festival di Sanremo”, è decisamente giunto il momento di voltare pagina per il nato sotto il segno della Bilancia.

Curiosi dunque di scoprire i piani dell’estate milanese per il romantico trentaduenne? Svelate ora le intenzioni dell’artista desideroso di raggiungere una mai così difficile “carezza pubblica“. O, almeno, senza una polemica di massa e un’alzata di sopracciglia ad essa prorompentemente annessa.

“Non vede l’ora” Fedez colto in flagrante, la verità “pervenuta” nel parco – FOTO

“La vita è fatta di piccoli momenti come questo“, e come dare lui torto? Sono queste le ultime parole di Fedez rilasciate in un comunicato sul suo profilo Instagram. L’artista canoro segue una divertente e dolcissima scorribanda portando con sé le sue due mascotte per uno dei parchi più gettonati del capoluogo lombardo.

Vittoria e Leone non possono sembrare più felice e orgogliosi del loro “super papà“, sfrecciando a bordo di una bicicletta con trasporto ad hoc per i più piccoli della famiglia.

Per loro tanto confort e per il rapper tanto allenamento. Ma il risultato non potrà fare comunque a meno di affermarsi, alla vista dei suoi milioni di fan, come “un vero successo“.

“Nell’ultima foto la Vitto non vede l’ora di rifare tutto questo…“, scrive di risposta tra i commenti il collega salentino di “Cast Away”, Anzia.

Moltissimi altri apprezzamenti, a seguire, e anch’essi tinteggiati dalle vibranti corde arcobaleno di questi ultimi giorni. “Vivere Milano” coraggiosamente non è per tutti. Ma Fedez è riuscito nell’impresa. “La cosa bella della vita“, sottolineerà a tal proposito e sul finale una sua fan: “sono i sorrisi felici della Vitto e di Leo, ma anche del loro papà!“.