Nunzia De Girolamo. L’ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è un novello personaggio televisivo. Come occupa il tempo al termine del suo programma su Rai Uno

Personaggi dello spettacolo che decidono, a un certo punto della loro carriera, di cambiare totalmente il proprio destino e gettarsi in politica. Quanti esempi abbiamo? A iosa. Sia in ambito nazionale, sia fuori dai nostri confini.

Volete un esempio? Ve ne diamo diversi. Il più famoso, forse, è l’attore Arnold Schwarzenegger, eletto in passato Governatore della California. Ronald Reagan arrivò addirittura alla presidenza degli Stati Uniti negli anni ’80. Anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenky, divenuto tristemente celebre a causa del conflitto in corso con la Russia, ha un passato nello show business. E in Italia? Ricordate il Partito dell’Amore fondato dalle attrici di film per adulti Moana Pozzi e Ilona Staller? Enrico Montesano fu eurodeputato coi Pds, Iva Zanicchi si candidò con Forza Italia e addirittura Gerry Scotti fu eletto coi socialisti nel 1987.

Nunzia De Girolamo: il percorso “al contrario” dell’ex Ministro del Governo Letta

Un percorso esattamente al contrario è stato compiuto da Nunzia De Girolamo. Nata a Benevento il 10 ottobre 1975, il suo ambito iniziale nel mondo del lavoro ha riguardato la giurisprudenza.

É stata avvocato esperto di diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e bancario. Ha poi perseguito la carriera politica presentandosi alle elezioni del 2008, venendo eletta deputato alla Camera, nella lista del Popolo della Libertà. La sua scalata ha avuto il culmine nel 2013 quando ha prestato giuramento come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il governo guidato da Enrico Letta.

Si è dimessa da questo ruolo nel gennaio 2014 in seguito allo scandalo che ha interessato l’ASL di Benevento e di un suo presunto coinvolgimento.

Il piccolo schermo l’ha sempre sedotta; ha iniziato ad essere presente in televisione inizialmente come opinionista a “Non è l’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti. Nel 2019 ha cambiato totalmente registo e ha partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle”, insieme al ballerino Raimondo Todaro.

Da febbraio dello scorso anni ha debuttato con un progetto tutto suo che la vede nei panni di conduttrice su Rai 1 del talk show “Ciao Maschio”; la seconda edizione si è conclusa il 7 maggio 2022.

Al momento Nunzia De Girolamo si gode una meritata pausa in attesa di conoscere i prossimi progetti televisivi. É diventata anche un rinomato personaggio del web, seguitissima sul suo profilo Instagram.

Proprio sulla piattaforma social condivide attimi della sua quotidianità con i fan. Oggi presenta una persona importante per il suo benessere fisico tramite un video pubblicato su Instagram Stories, il suo personal trainer: “Odio la palestra ma lui riesce a farmi venire lo stesso con questo caldo. Si chiama Fabrizio. Terribile”.

Nunzia De Girolamo è apprezzatissima per la sua avvenenza, supportata da dure sessioni di allenamento, come lei stessa documenta con molta ironia.