Giovanna Civitillo nell’occhio del ciclone: le dichiarazioni rilasciate dalla moglie di Amadeus hanno pietrificato il popolo del web

Formano una coppia eccezionale non solo nel campo sentimentale, ma anche in quello lavorativo. Giovanna Civitillo e Amadeus, dai tempi de “L’Eredità” fino alla recentissima esperienza al Festival di Sanremo, non mancano di dar prova della complicità che li lega.

L’uno sembrerebbe essere la spalla dell’altra sia nei momenti di gioia, ma soprattutto nei momenti di maggior difficoltà. Il conduttore di Rai 1, senza la sua bellissima moglie, perde quella luce negli occhi che lo contraddistingue ogni qualvolta in cui Giovanna si trova nei paraggi.

Essere la moglie di Amadeus, tuttavia, ha creato non pochi problemi alla splendida ex ballerina. La Civitillo stessa, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, non ha mancato di parlare del vero e proprio calvario social a cui gli haters la sottoporrebbero di giorno in giorno. Da lasciare senza parole!

Giovanna Civitillo nell’occhio del ciclone: “mi ricoprono di insulti, Amadeus…”

Come confidato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, essere etichettata come “la moglie di Amadeus” non è affatto piacevole per la splendida Giovanna Civitillo. L’ex ballerina, che ha affiancato il conduttore sia nella recente esperienza ad “Affari Tuoi – Formato famiglia” che durante il Festival di Sanremo, sarebbe costantemente oggetto di critiche.

“Mi ricoprono di insulti dandomi della raccomandata, vorrebbero ferirmi” ha spiegato la Civitillo, che non è sicuramente nuova a meccanismi di questo genere. L’ex ballerina, tuttavia, sembra reagire in maniera più che impeccabile alle vessazioni che, quotidianamente, le arrivano tramite i social.

“Mi faccio delle grandi risate, Amadeus mi ha trasmesso la virtù dell’autoironia” ha chiosato la Civitillo, che non ha minimamente intenzione di lasciarsi influenzare dalle cattiverie gratuite sul suo conto.

La moglie di Amadeus, che ad ogni occasione dimostra di essere una showgirl a dir poco insostituibile, non ha di che preoccuparsi. Al netto delle critiche degli haters, ci sono anche altrettanti followers che non mancano di elogiare le sue qualità e di difendere il suo operato televisivo, senza il bisogno di menzionare il marito più noto.