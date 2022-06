Albano, non è finita: lui e il suo grande amore tornano insieme

Potrebbe tornare una coppia molto amata, che negli scorsi anni si è fatta conoscere, apprezzare e ha svelato in tv un tenero rapporto

La figura di Albano Carrisi, da sempre amata dagli italiani, ha vissuto molte vicissitudini sotto i riflettori: dal matrimonio da favola con Romina Power, con la quale ha anche condiviso parte della sua carriera da cantante, fino al triste momento della scomparsa della loro figlia Ylenia, nel 1993.

Ha poi ritrovato l’amore con la sua attuale compagna Loredana Lecciso, con la quale ha avuto due bambini. Ancora in piena attività musicale e non, dato che è nella sua amata Puglia produce vini, nella sua Tenuta Carrisi , si è mostrato come padre amorevole e in molti casi piuttosto spiritoso.

Al completo forse la squadra originale della prima edizione di The Voice Senior: giudici e conduttrice, avrebbero riconfermato la loro presenza

Albano, quindi, potrebbe tornare in tv con sua figlia Jasmine, nel programma The Voice Senior. La coppia di coach, aveva già preso parte allo show televisivo nel 2020 nella prima edizione per gli over sessanta. Alcuni rumours darebbero per certa la partecipazione del cantante; riconfermati con molta probabilità anche gli altri giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Potrebbe tornare a condurre Antonella Clerici, così da riformarsi il team originale.

I Carrisi, però, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero stati chiamati dopo la disdetta di una new entry fortemente voluta nel cast: Orietta Berti. l’Usignolo di Cavriago avrebbe rinunciato al programma per dar seguito ad altri impegni lavorativi.

Jasmine, la figlia del cantante pugliese, avrebbe preso la notizia con gioia, tanto da rinunciare a due reality molto importanti come il Grande Fratello Vip e L’isola dei Famosi; la ragazza, con la sua seconda partecipazione a The Voice Senior, potrebbe dedicarsi di più alla carriera musicale, campo in cui vorrebbe affermarsi.

La conferma ufficiale non arriverà a breve. Bisognerà aspettare la fine dell’estate per capire se queste voci risulteranno essere effettivamente vere; la prossima edizione del programma è prevista per novembre 2022.