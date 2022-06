Royal Family, adesso la decisione è definitiva: l’addio da Londra fa male

Altri membri della Royal Family si trasferiscono. Così un nuovo addio scuote Buckingham Palace: ecco di chi si tratta

Quando si parla della Royal Family l’attenzione mediatica e non solo sale sempre a mille. Sui reali d’Inghilterra le luci non si spengono mai. Non c’è da stare tranquilli con tutti i componenti. Ogni loro mossa, infatti, suscita grande interesse e così adesso fa discutere un nuovo abbandono.

Sappiamo quanto quello di Harry e Meghan sia stato chiacchierato. Prima il Canada e poi la California. Poi è seguito quello della Regina che da qualche mese ha deciso di lasciare il suo amato Buckingham Palace. Elisabetta si è ritirata, infatti, nel Castello di Windsor per vivere una vita più tranquilla e riservata.

Come se tutto questo non bastasse, è di questi giorni la decisione di un nuovo addio. Questa volta la decisione è di lasciare proprio Londra per una sistemazione totalmente diversa. Di quali componenti stiamo parlando? Vi diciamo tutto.

Royal Family, ecco chi lascia Londra

Chi dei componenti della Royal Family lascia Londra? Si tratta della famiglia più amata dai sudditi. Su di loro i rumors si ascoltano da diverso tempo ma pare che adesso sia arrivato davvero il momento della decisione definitiva. Entro l’estate Kate e William lasceranno la loro residenza attuale Kensington Palace per una sistemazione molto più modesta e soprattutto tranquilla.

I duchi di Cambridge pare che abbiamo scelto di andare ad abitare fuori Londra preferendo la calma, la serenità e la privacy che solo la campagna sa regalare. È così che vogliono crescere i loro figli: George che a breve compirà 9 anni, Charlotte di 7 e Louis di 4.

Kate, William ed i loro figli si trasferiranno nell’Adelaide Cottage, a pochissime centinaia di metri dal Castello di Windsor dove risiede proprio nonna Elisabetta. Così nipoti e bisnipoti saranno vicinissimi alla reale che dopo gli eventi del Giubileo di Platino ha bisogno di riposare.

Secondo i ben informati questa scelta di “uscire” da Londra è stata dettata soprattutto per tutelare i piccoli di casa. In campagna non solo avranno più spazio e privacy ma avranno l’opportunità di trascorrere più tempo all’aria aperta, divertendosi e respirando aria più pulita.

I piani sarebbero di restare nell’Adelaide Cottage per circa 10-15 anni fino a quando George, Charlotte e Louis non saranno più grandi.