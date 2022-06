Ikea, costa solo 3 euro e sta facendo impazzire tutti: “Cose ovunque”

Ikea, è un vero boom per questa proposta. Pratica, geniale e super economica che risolve i problemi di tutti. Ecco i dettagli

Oggi per tutti è una grande risorsa. Il mondo dove entrare per poi perdersi nei suoi meandri, tra esposizioni e ricostruzioni di ambienti domestici che ti fanno sognare. Piccoli spazi per soluzioni ingegnose e che ti lasciano senza fiato. Tutto questo è Ikea, il colosso svedese dell’arredamento componibile, oggettistica e complementi per la casa che ha conquistato anche il popolo italiano.

Qualsiasi cosa che ti serve per completare la tua casa lo trovi ad Ikea ottenendo la soluzione che fa per te anche nei casi più strani. Il tutto a prezzi imbattibili per soluzioni che nessuno riesce ad eguagliare.

Adesso, con l’arrivo del caldo, sta spopolando un prodotto che costa solo 3 euro e riesce a risolvere praticamente mille e una esigenze. È davvero super, adesso ti sveliamo tutto.

Ikea, il prodotto super e che tutti vogliono

Alla ricerca di una scarpiera comoda, spaziosa ma anche economica? Ikea ha quello che fa per te! Si tratta di una scarpiera movibile che può essere montata praticamente ovunque. Leggera, maneggevole, che si adatta a situazioni ed esigenze diverse e che costa solo 3 euro.

Si tratta della Rastrelliera per scarpe Grejig, disponibile in colore grigio e dalle misure 58x27x17 cm. È un componete pratico: impilabile e pieghevole. Questo significa che può essere chiuso e spostato a seconda delle esigenze ma anche “estendibile” al bisogno. Basta soprapporre le varie rastrelliere per creare diversi piani.

Proprio per questo la scarpiera Ikea può essere sistemata all’ingresso di casa per appoggiare le scarpe appena si entra oppure anche nel guardaroba così da non essere a vista. Sempre di più sono le famiglie che scelgono di adottare la tecnica nordica di togliere le scarpe appena si entra in casa per evitare di portare sporco e germi per tutta la casa.

Ecco che così la rastrelliera Grejig è comodissima perché in caso di ospiti in arrivo si può dotare di un altro piano. Accoglie tre paia di scarpe per ripiano ed è fatta in modo che la suola non tocca sulle piastrelle così da non sporcare. Lo spazio sottostante però può essere comunque sfruttato riponendo magari le ciabatte che si usano in casa e sono già pulite.

Un prodotto che sta andando letteralmente a ruba perché è super economico e riesce a risolvere i “problemi” domestici più svariati. Se anche a te serve affrettati perché le scorte potrebbero finire!