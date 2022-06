Addio prelievi: il Bancomat non ci sarà più per sempre: ecco chi prenderà il suo posto

Cambia tutto per i bancomat: ecco qual è la strada che si sta intraprendendo e che non a tutti piace. I dettagli

Quando i bancomat sono apparsi nel nostro Paese si è parlato di una grande rivoluzione. Poter avere tra le mani del contante e svolgere piccole operazioni in totale autonomia senza dover andare in banca, era una conquista non da poco. Oggi, invece, questo sistema potrebbe non avere più vita lunga.

Le cose, infatti, potrebbero cambiare attuando una vera rivoluzione per i bancomat. I cittadini ancora forse non sono pronti ma da qui a poco il panorama dei prelievi, dei contanti e di tutto quello che vi gravita intorno si rivoluzionerà. Non ne siete sicuri? Adesso vi spieghiamo tutto.

Rivoluzione bancomat: addio per sempre al servizio

Cominciamo ad abituarci all’idea che i bancomat da qui a poco potrebbero sparire del tutto. Sembra incredibile ma invece è così e la tendenza è già iniziata.

Da un lato, infatti, ci sono le banche che stanno cominciando a chiudere le filiali fisiche, soprattutto quelle di periferia e con esse anche i bancomat. Hanno dei costi troppo alti per poterli sostenere, le banche non lo vogliono più sopportare e così optano per l’affido ad altri circuiti ed altri istituti.

Dall’altro lato c’è il governo che sta facendo di tutto per incentivare i pagamenti digitali facendo la guerra al contante, metodo da sempre sfruttato per l’evasione fiscale. Si punta, infatti, ad investire sui pagamenti digitali che possono essere controllati a differenza dei pagamenti in nero che sfuggono sempre nel sottobosco delle relazioni.

E allora cosa accadrà? Che i bancomat scompariranno via via ed i pagamenti diverranno solo virtuali così da poter essere tracciati. Ci saranno delle vere e proprie piattaforme abilitate e dedicate ai pagamenti. Vedremo dunque un sistema totalmente diverso a quello a cui siano abituati adesso.

Proprio per questo qualcuno ha già paura e mostra molta titubanza. La paura è, infatti, che le commissioni per queste operazioni siano troppo costose da mettere in difficoltà la fascia più debole. Di certo i bancomat non spariranno domani ma bisogna cominciare a familiarizzare con l’idea che lentamente il sistema si evolverà.