Letizia di Spagna ha lasciato tutti senza fiato con una decisione senza precedenti. Cosa sta succedendo: inimmaginabile.

Impeccabile in ogni occasione. Letizia di Spagna torna a stupire per l’ennesima volta con una scelta inaspettata che ha catalizzato l’attenzione globale.

Moglie del Re Felipe dal 2015, la Regina Consorte – dal passato da giornalista – è famosa in tutto il modo per i suoi modi di fare sempre gentili e il suo gusti in fatto di moda. Considerata un’icona di stile, anno dopo anno i suoi abbinamenti hanno ispirato migliaia di donne colpite dalla capacità della Ortiz di abbinare classici modelli in un modo molto glamour.

Sempre un po’ irreverente, osa in molte occasioni scavalcando persino in alcuni casi il protocollo reale. A differenza della suocera, in passato sul trono sempre con look molto sobri e formali, il suo guardaroba è fatto di capi stretti, dalle apertura mozzafiato e colorati, ma sempre elegantissimi.

Di recente ha proprio stupito con una scelta clamorosa proprio in fatto di outfit, mentre si trovava al fianco del Re, durante un evento molto importante.

Letizia di Spagna, scelta clamorosa: retroscena inaspettato

Ancora niente ferie all’orizzonte per Letizia di Spagna e il Re Felipe. La coppia reale, tra le più in vista d’Europa, ha sempre un’agenda molto fitta di impegni ufficiali a cui non possono mai mancare.

Dopo aver festeggiato i loro 18 anni di matrimonio (festa guastata tuttavia dalla presenza del padre di Felipe ritornato in Spagna dopo l’esilio) sono tornati a pieno ritmo ai loro appuntamenti in cui si mostrano sempre affiatati e impeccabili.

Questa volta hanno presto parte al Consiglio della UWC Spanish Committee Foundation – tenutosi alla Zarzuela – apparendo in splendida forma. A stupire in particolare una scelta della Ortiz: per l’iniziativa ha indossato un abito a tubino strettino lungo sino alle caviglie.

Un modello che se non si è in splendida forma può tradire e mostrare anche il minimo difetto fisico (tra la lunghezza e il taglio fasciante), ma non nel caso di Letizia. 50 anni il prossimo 15 settembre, il suo fisico è asciutto e tonico come mai prima: tra la genetica, la sana alimentazione e gli allenamenti costanti negli ultimi mesi ha sfoggiato un fisico da paura. Durante l’evento gli occhi sono stati, infatti, tutti su di lei.