Manila Nazzaro scende in campo contro il cancro, la showgirl ed ex Miss Italia protagonista di un gesto inatteso

E’ stata l’ultima reginetta d’Italia dello scorso secolo e dello scorso millennio. Nel 1999, Manila Nazzaro fu incoronata Miss Italia in un trionfo di pubblico, incantando con la sua bellezza e il suo fascino.

Una delle miss più amate in anni recenti, senza dubbio, diventata poi una celebrità del mondo dello spettacolo a tutto tondo. Conduttrice radiofonica di successo e personaggio televisivo di rilievo, che negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality show, in particolare all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove è uscita solamente in semifinale.

La sua eleganza e il suo carattere forte sono stati molto apprezzati dai telespettatori. In generale, Manila riscuote sempre un grande successo tra gli ammiratori. Su Instagram, la 44enne pugliese ha oltre 450 mila followers. Come detto, non solo bellezza, ma anche grandi qualità d’animo sono le sue cifre caratteristiche. E da questo punto di vista, Manila ha rivelato un aspetto di sé che non molti forse conoscevano, scendendo in campo in prima persona contro il cancro.

Manila Nazzaro, il gesto che scioglie il cuore di tutta la community

Qualche giorno fa, uno dei suoi ultimi post su Instagram la ritraeva impegnata con la Fondazione Umberto Veronesi, per stare accanto ai malati di cancro. In particolare, a sostegno dei bambini vittime della malattia e delle loro famiglie.

Manila scrive: “Lo psiconcologo pediatrico è una figura essenziale per aiutare i bimbi malati di tumore e le loro famiglie nel doloroso iter della malattia. Per i bimbi scappati dalla guerra tutto questo è ancora più complicato. Vi chiedo di essere accanto a noi”.

Un appello che molti dei fan di Manila hanno raccolto, sostenendola in questa battaglia molto particolare, che conferma la sua bontà d’animo e la sua fierezza.