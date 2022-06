Elisa Isoardi pubblica una foto direttamente da un letto d’ospedale. Cosa è successo alla conduttrice? La verità viene a galla

Le recenti Instagram stories pubblicate da Elisa Isoardi hanno fatto preoccupare i suoi migliaia di fan (e non poco!). Direttamente da un letto d’ospedale e con tanto di mascherina a coprirle parzialmente il volto, la conduttrice ha condiviso uno scatto che, inevitabilmente, ha gelato il sangue agli utenti.

D’altronde, la Isoardi è sempre molto attiva sulle varie piattaforme e la sua salute, all’apparenza, era tutt’altro che qualcosa di cui preoccuparsi. Attenta all’alimentazione, grande amante del trekking e promotrice di uno stile di vita sano: questa è l’immagine di Elisa che traspare dal mondo dei social.

Proprio in virtù di ciò, quale significato potrebbe celarsi dietro la foto che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del web? È stata la presentatrice stessa a vuotare il sacco, e lo ha fatto in maniera davvero sorprendente: nessuno ci aveva fatto caso!

Elisa Isoardi in ospedale: ecco cosa è successo davvero alla conduttrice più amata

Cosa è successo davvero alla conduttrice più amata della tv? La foto postata nella giornata di ieri tramite le Instagram stories, in realtà, contiene tutte le spiegazioni del caso. La bellissima conduttrice, che sotto la mascherina, con ogni probabilità, celava un meraviglioso sorriso, è una donatrice di sangue.

L’ex di Matteo Salvini, recatasi in ospedale per il consueto prelievo che, nel suo caso, avviene ogni sei mesi, ha voluto rendere partecipi i fan di questo atto, sinonimo di solidarietà verso il prossimo.

Nelle stories successive, la Isoardi ha invece pensato di immortalare il “post-donazione”, che moltissimi followers non avranno mancato di invidiarle. La conduttrice, di fronte al mare, si è goduta un gustosissimo trancio di pizza beandosi del clima estivo.

Indubbiamente, attraverso questo semplicissimo gesto di condividere una foto, la Isoardi avrà spinto parecchi utenti ad imitare il suo esempio. D’altra parte, uno degli aspetti positivi dei social è proprio la possibilità, per molti personaggi, di divenire un modello di riferimento per cause più che nobili.