Kate Middleton detta la tendenza estate 2022, l’ultimo abito boho chic indossato è sold out in sole 24 ore

La duchessa ha sfoggiato un abito informale molto semplice che ha però ha subito attirato l’attenzione delle giovanissime inglese che hanno deciso di copiarla.

Che sia un’icona di stile al pari della compianta Lady Diana lo si era capito fin da quando è apparsa giovanissima accanto al principe William. Kate Middleton ha sempre cercato di combinare la sua grazia innata con abiti di foggia e struttura molto diverse che però su di lei calzano alla perfezione grazie alla silhouette molto esile e muscolosa.

Un esempio è la recente presentazione del film ‘Top Gun: Maverick’, il sequel del celebre film del 1987, in cui si è presentata con un incantevole abito lungo nero con le spalle scese bianco ottico firmato Roland Mouret. Il lungo vestito nero ha colpito tutti i suoi fans, affascinati anche dalla vistosa scollatura e dalle décolleté abbinate.

Eppure Kate è in grado anche di indossare abiti low- cost nella sua vita quotidiana, aspetto che fin da subito ha prima fatto sparlare i giornali ma che dopo anni invece sembra essere il suo marchio distintivo.

Segno che non sempre un singolo indumento caratterizza la persona ma molto dipende anche dal portamento e la destinazione d’uso che se ne fa. Pochi giorni fa al parco con i figli ha mostrato un abito lungo che è andato subito sold out negli store inglesi, vediamo qual era.

Kate Middleton una di noi: l’abito low-cost al parco è amatissimo

Spesso paragonata alla suocera Diana, anche Kate partecipa con attivismo alla The Royal Foundation impegnata in opere caritatevoli e eventi che la portano in giro per l’Inghilterra e il Commonwealth. Sia nelle occasioni più formali che quelle quotidiane con i figli però non esita mai a indossare abiti, gonne, blazer ma anche jeans e scarpe da ginnastica dei brand più disparati, compresi quelli low-cost delle catene mass market.

Ad esempio l’ultimo abito indossato per l’uscita al parco con i figli era di Zara e costava solo 49,95 euro, un capo con le spalline ampie e la gonna a trapezio lunghissima fino ai piedi con balze e piccoli decori sui toni del pesca e l’arancio.

Le giovani inglesi hanno fatto terminare le giacenze del capo in ogni angolo del Paese, un vero successone che dimostra non solo quanto Kate sia stimata e ben voluta da tutti, ma anche come da sempre detti le mode. Come Re Mida trasforma tutto ciò che indossa in un capo esclusivo da avere.