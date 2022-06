Nek, per lui è l’addio più doloroso: “Anni di amore incondizionato”

Nek sui social condivide il lutto: dopo 14 anni lei è andata via: la foto e la frese che dimostra tutto il suo amore

È uno dei cantanti più affermato del panorama nazionale italiano. La sua prima hit, “Laura non c’è” esplosa negli anni Novanta, la conoscono e la cantano tutti e da allora solo una sfilza di successi con parole e musica che toccano il cuore. Parliamo di Filippo Neviani, in arte Nek.

Il cantante usa molto i social per parlare con i suoi fan, per raccontare dei momenti di quotidianità e lavoro. Lo ha fatto quando ha subito un importante incidente alla mano che lo ha costretto a mettere in stand-by anche la sua passione per la musica strumentale ma lo fa anche per le cose belle.

Proprio da quell’incidente è nato infatti il suo libro, “A mani nude” che racconta tutto il percorso affrontato dall’artista. Riservato dal punto di vista personale, Nek non si nasconde, quando è necessario, di parlare della sua famiglia, con la moglie e la figlia Beatrice a cui dedica frasi di vero amore. Non sempre però dalla famiglia arrivano buone notizie. Solo ieri quella che ha scosso lui e tutti i suoi fan.

Nek, il saluto più struggente per lei: “Ciao Eva”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

Il dolore immenso, l’abbandono e la consapevolezza che da quel momento in poi tutto cambia. È quello che ha provato in questi giorni Nek nel momento di un addio davvero doloroso. Ha condiviso i suoi sentimenti con i suoi fan e ha raccontato, anche se brevemente, il suo lutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alberto Matano, la tragica fine della precedente relazione: “non è stato per niente semplice”

Ha dovuto dire addio ad Eva, la sua cucciolotta. Un amore vero e incondizionato quello verso gli amici a quattro zampe che in questo caso è uscito fuori nel momento più triste. Eva ha fatto parte della famiglia per ben 14 anni e adesso è arrivato il capitolo della fine.

“Ciao Eva! Ci hai regalato quattordici anni di amore incondizionato. Ci mancherai tanto” ha scritto il cantante per salutare il suo animale da compagnia. Per lui tantissimi messaggi di solidarietà e vicinanza, anche dal mondo vip.

La prima a commetare è stata l’inviata di “Striscia la Notizia” Chiara Squaglia che ha scritto: “Noooo…mi dispiace tantissimo…Vi sono tanto vicina🙏🏼❤️.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria De Filippi lascia tutto per lui, non riesce a farne a meno

Si è accadata poi anche Carla Gozzi: “Gli amici pelosi, sono di grande sostegno per tutta la famiglia e quando vengono a mancare… il vuoto intorno! Comprendo bene le tue emoziono” e come loro tanta gente comune che ha voluto dimostrare sostegno all’artista.