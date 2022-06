Chiara Ferragni: con la tutina da 13 euro ha fatto impazzire tutti. Ecco qual è e dove si può comprare il capo scelto dall’influencer numero uno

Chiara Ferragni è oggi un modello indiscusso. Quando era solo una ragazzina ha seguito la sua passione sfruttando il web, la moda, e ne ha fatto un lavoro a tutti gli effetti. E se oggi parliamo di influencer come una professione normale per il XX secolo è solo merito suo.

Quel che Chiara tocca luccica ed ecco perché sono in tantissimi i brand che cercano di avvicinarsi a lei. Certo non tutti se lo possono permettere ma l’alta moda come Dior, Prada, Chanel e moltissimi altri, si affidano a lei che con il suo pubblico di quasi 28 milioni di follower riesce a fare da cassa di risonanza nel mondo.

Lo stesso accade con i prodotti del suo brand, dagli abiti agli accessori fino al make-up per numeri da capogiro. Non sempre tutto quello che la moglie di Fedez sceglie però ha cifre proibitive. Per un’occasione speciale, l’imprenditrice digitale ha indossato una tutina da soli 13 euro. Ed è lì che è scoppiato il caos. Vi spieghiamo tutto.

Chiara Ferragni e la tutina da 13 euro: tutti i dettagli

Chiara Ferragni e la tutina da 13 euro, una presa in giro? Assolutamente no! L’influencer più famosa al mondo ha scelto davvero di indossare un capo di un brand molto famoso ma low-cost ed il suo pubblico è impazzito del tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Fino a notte fonda”, Francesco Totti fa le ore piccole senza Ilary Blasi. Ecco perché

Si tratta della tutina a fiori scelta per festeggiare il suo compleanno, insomma un evento nemmeno di poco conto. Dalle linee semplici ma super aderente, la mamma di Leone e Vittoria ha fatto impazzire tutti con questo capo. Ovviamente lei non ha specificato il marchio ma i fan più attenti lo hanno cercato e scovato.

Si tratta di una tutina di Zara che costa solo 25.95 euro, davvero nulla per il lusso al quale Chiara è abituata. È bastato averlo capito per spingere le fan più sfegatate ad “assaltare” i punti vendita Zara di tutto lo Stivale. Lo scopo? Poter vantare di avere nel proprio guardaroba un capo uguale a quello della Ferragni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ambra Angiolini, la dedica con tanto di cuoricino rosso solo per LUI: i fan esplodono di gioia – FOTO

Zara si è però superata: ha messo in sconto il capo e ora costa solo 13 euro. Un vero delirio per chi ha saputo attendere un po’ di giorni e ora può vantare di avere la “tutina di Chiara Ferragni”.