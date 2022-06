Ambra Angiolini, la dedica con tanto di cuoricino rosso solo per LUI: i fan esplodono di gioia – FOTO

Ambra Angiolini. Momento di gloria dal punto di vista lavorativo per la poliedrica artista. Cosa c’è di nuovo sul fronte personale? Molte cose ma permane un’unica certezza

Il percorso lavorativo di Ambra Angiolini è stato ineccepibile al punto di essere oggi fiore all’occhiello dello spettacolo nostrano. Partita come starlette del piccolo schermo a soli 15 anni nel programma di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”, non è rimasta intrappolata nel ruolo di adolescente svampita.

Si è rimboccata le maniche, ha studiato e si formata professionalmente affiancando alla carriera già avviata di personaggio televisivo anche quella di attrice. L’esordio davanti alla camera da presa è avvenuto nel 2006 con la pellicola “Saturno Contro” di Ferzan Özpetek. La parte della cocainomane Roberta le vale un Nastro d’Argento per la Migliore attrice non protagonista. Il sodalizio con il regista turco l’ha portata oggi a un altro traguardo.

Ambra Angiolini: il buio dopo la tempesta. La nuova felicità della straordinaria attrice

La serie tv “Le Fate Ignoranti”, composta da otto episodi, ha debuttato sulla piattaforma streaming digitale Disney+ lo scorso 13 aprile 2022. Si basa sull’omonimo film di Ferzan Özpetek del 2001.

Tra i protagonisti, insieme a Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta e Luca Argentero, troviamo una straordinaria Ambra Angiolini.

Pubblico e critica hanno ampiamente ammirato il suo lavoro tanto da aggiudicarsi anche questa volta ai Nastri d’Argento il premio come Miglior Attrice Non Protagonista, ex aequo con la collega Anna Ferzetti che interpreta sua moglie proprio nella medesima opera televisiva (che ha vinto il riconoscimento come Miglior Serie 2022).

Momento di gloria e di festa che continua a casa Angiolini anche per il recente compleanno di una persona carissima al cuore dell’attrice. Si tratta dell’ex compagno, il cantautore Francesco Renga che ha spento 54 candeline lo scorso 12 giugno.

I due sono stati una coppia per undici anni e sono genitori dei giovani figli Jolanda e Leonardo; rimangono ancora oggi un esempio vincente di famiglia allargata. Ambra Angiolini non manca mai di supportare l’ex compagno pubblicamente. L’ultimo omaggio è arrivato tramite Instagram, piattaforma in cui ha voluto dedicargli un augurio con tanto di emoji a forma di cuoricino rosso. I fan sono entusiasti.

Dopo la recente conclusione del rapporto sentimentale con il ct della Juventus, Massimiliano Allegri, pare ci sia un nuovo amore nella vita dell’attrice. Si tratta di Gianluca Roberto, dirigente del Cipnes, poco più giovane della Angiolini.