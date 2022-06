L’armonia si dimostra come l’afrodisiaco perfetto per Cecilia Rodriguez: nello scatto curve scolpite e fisico perfetto. È “stratosferica”.

La bellissima ospite de “L’Isola Dei Famosi” è finalmente di ritorno. Reduce da un’indimenticabile settimana trascorsa, non senza momenti di passione, in una delle località più celestiali della Sardegna al fianco del suo fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha poi condiviso in rete i risultati di un’omogenea abbronzatura. Ma questa volta, con volontaria enfasi, sulla sua mai così “scolpita” silhouette.

“Perché tutte le cose belle finiscono così in fretta?“, aveva ammesso la nata sotto il segno dei Pesci alla fine del breve ma indimenticabile e romantico soggiorno presso le spiagge di Santa Margherita di Pula, a pochi chilometri dalla ridente città di Cagliari. La modella e showgirl di origini argentine ha postato soltanto qualche istante fa alcune delle immagini che alludono ad un “vibrante” resoconto della gita conclusasi ufficialmente soltanto ventiquattro ore fa. “Sono state davvero giornate bellissime con persone splendide“, ha poi ricordato sul finale. E prima di coinvolgere nuovamente l’attenzione dei suoi spettatori.

“Che vibrazioni!” Cecilia Rodriguez stratosferica: curve scolpite davanti allo specchio – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Viaggio in Canada: cosa vedere e tutte le procedure per il visto

Nella mattinata di oggi Cecilia ha desiderato recarsi presso @villabrasini_beautyclinic, dove è stata sottoposta al trattamento rimodellante “EMSCULPT“. Nel rinomato centro di bellezza della Capitale la modella, durante la seduta, ha voluto a sfoggiare il suo fisico in più occasioni. Con il fine di documentare quale fosse nei dettagli l’efficacia dei trattamenti.

“Posso dirvi?“, ha poi chiesto la showgirl in didascalia. Il risultato è stato “pazzesco” e soprattutto: “che vibrazioni!“.

“Statuaria e perfetta“, è stato infine anche il parere condiviso in maniera unanime dai suoi follower tra i commenti.

La modella ha mostrato infatti, dopo l’iniziale posa davanti allo specchio, quale sia stato lo svolgersi del trattamento da lei scelto con un breve video riassuntivo, e stavolta in diretta dal suo comodo lettino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Cosa vuoi di più?” Fatima Trotta in pizzo sul bolide, la visione è sublime – FOTO

Inoltre, stando al parere anche di ultimi utenti, Cecilia sembrava già precedentemente impeccabile nella sua meravigliosa silhouette, al tal punto quindi da non dover necessariamente sottoporsi ad ulteriori, seppur particolarmente richiesti e accurati, escamotage.