“Hai una teglia di pizza al posto dell’addome” Shaila Gatta forme mai così spettacolari: bikini non legale – FOTO

L’ultimo tris di scatti sul fisico di Shaila Gatta è una condivisione disarmante, le sue forme non sono mai state così “spettacolari”.

Dopo il panorama sfoggiato in quel di Palma Di Maiorca l’atletica ballerina Shaila Gatta, dal fisico e dalla prodezza “irresistibile“, ha condiviso un’ultima pubblicazione al cardiopalma. La serie di scatti e il video finale, in diretta da un luogo non propriamente insolito, infiammano la rete.

Showgirl dalle mille sorprese, appassionata di fitness e sua fedele adepta, la conduttrice di “Paperissima Sprint”, ex velina al tg satirico di “Striscia La Notizia” e nonché già brillante allieva all’epoca dei suoi esordi televisivi nel talent show di “Amici – di Maria De Filippi”, la nata sotto il segno del Leone non accenna a mollare la presa quando si tratta di training intensivo accompagnato sempre dalla giusta dose di musica e relax.

