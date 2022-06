GF Vip 7. Ex coppia esplosiva si ritroverà a fianco di Alfonso Signorini: chi sono i nuovi opinionisti. Ne vedremo delle belle

GF Vip 7. Ripartirà in autunno il padre di tutti i reality dedicato ai personaggi famosi. Cambio di guardia tra gli opinionisti. Chi sarà a ricoprire questo ruolo?

La lunga pausa estiva che abbiamo di fronte servirà agli autori televisivi e agli operatori che lavorano dietro le quinte dei nostri programmi preferiti a organizare i palinsesti per la futura stagione autunnale e architettare stretegie e format per attrarre spettatori davanti al piccolo schermo.

Tra le trasmissioni riconfermate su Canale 5 troveremo senza dubbio il padre di tutti i reality nella sua versione dedicata ai personaggi famosi: il “Grande Fratello Vip”. Giunto alla settima edizione, sarà capitanato ancora una volta dal sapiente Alfonso Signorini. Previsto un cambiamento, invece, nella squadra degli opinionisti. Via Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, dentro (probabilmente) una coppia che darà filo da torcere al conduttore e promette scintille. Scopriamo di chi si tratta.

“GF Vip 7”. Non saranno Cristiano Malgioglio e Amanda Lear i due nuovi opinionisti

Voci sempre più insistenti davano ormai per certa la presenza di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear come nuovi opinionisti del “GF Vip” – 7^ edizione. A quanto pare c’è un colpo di scena assolutamente imprevisto.

Il sito Dagospia, infatti, ha avanzato l’indiscrezione secondo cui sarebbero stati scelti il cantautore Morgan e l’attrice Asia Argento come rimpiazzo di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. I due sono stati una coppia esplosiva nella vita reale dal 2000 al 2007. Nel 2001 sono diventati genitori di Anna Lou Castoldi (divenuta attrice a sua volta).

La loro storia d’amore è stata passionale e vivace, così come lo sono stati i molteplici attacchi reciproci che si sono susseguiti dopo la loro separazione. Hanno entrambi un carattere forte e battagliero, sono senza peli sulla lingua e privi di arteficiosi filtri. Se la notizia fosse confermata sarebbe un gran bel colpo per la rete ammiraglia di Mediaset.

Cosa si sa, invece, dei concorrenti? Ancora nessuna certezza ma tra i papabili candidati ci sono la super attrice Manuela Arcuri, Pamela Prati, Alvaro Vitali, Asia Gianese, Evelina Sgarbi, Federico Fashion Style e Gigliola Cinquetti. Dato per garantito l’ingresso di Antonino Spinalbese nella casa più spiata d’Italia. L’ex di Belen Rodriguez tenterà questa mossa per non cadere nel dimenticatoio del jet ste nostrano.