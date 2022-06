Letizia di Spagna non smette mai di stupire con le sue scelte. In particolare un suo addio clamoroso è al centro del mirino: il retroscena è clamoroso.

Non solo Regina Consorte, ma anche regina di stile. Letizia di Spagna è una delle reali in assoluto più fashion, amata per i suoi look sempre impeccabili, ma comunque glamour.

L’ex giornalista – sposata dal 2015 con il Re Felipe – da quasi venti anni siede sul trono: anni in cui si è fatta molto notare con le sue scelte inaspettate con le quali ha spesso riscritto lei le regoli reali.

A differenza della suocera, sempre molto austera, ha osato molto nelle sue tante apparizioni, senza tuttavia fare mai uno scivolone, sia in fatto di colori indossati, sia di abiti con cui ha scoperto il suo fisico incredibile: prossima ai 50 anni ha una forma smagliante. Da mesi a catalizzare l’attenzione è un addio inaspettato proprio in merito alla sua immagine.

Letizia di Spagna: decisione clamorosa, detta lei le regole

Un addio inaspettato di Letizia di Spagna è finito nel mirino. La consorte del Re Felipe ha detto addio alle tinture, optando per i suoi capelli al naturale: una scelta che ha fatto molto discutere.

Ma in generale ha riscosso molto successo il suo look degli ultimi mesi in cui ha mostrato i primi capelli tra grigi e bianchi sfoggiando una capigliatura sale e pepe alla stregua del marito. Grazie al suo stile innato riesce a essere persino glamour senza dover ricorrere alla tinta, liberandosi da questa schiavitù e ribaltando così le regole: si può essere chic anche con i capelli grigi e perfino lunghi (la Ortiz li porta sotto le spalle).

Attraverso questa scelta la Regina ha ispirato molte altre donne in tutto il mondo ad accettare la chioma al naturale anche se ingrigita, anzi imparando a farne un tratto distintivo.