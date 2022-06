Kate Middleton e William hanno detto un addio inaspettato. La vita dei Duchi si sta rivoluzionando, svolta clamorosa.

Quando si è un reale, la vita all’apparenza patinata può in realtà essere un sali e scendi di emozioni. La storia ne è la dimostrazione: da Lady Diana a Meghan e Harry, spesso le cose si possono fare molto tese, dovendo rivoluzionare la propria vita. In questo caso un cambiamento radicale sta interessato William e Kate Middleton.

La coppia reale, tra le più amate a livello europeo, da sempre ha conquistato tutti con i suoi modi di fare gentili – che accomunano Will e Kate – e la loro storia da favola.

Una favola che prosegue anno dopo anno, da cui sono nati i loro figli (Charlotte, Louis e George) creando così un quadretto familiare idilliaco dove l’armonia la fa da padrona.

Questo clima non si respira solo tra i Duchi di Cambridge, ma anche tra loro e tutta la Royal Family – eccetto Harry e la Markle con cui non hanno grandi rapporti – tanto che hanno vissuto a stretto contatto con la Regina. Nella loro quotidianità sta tuttavia cambiando qualcosa di netto: una svolta di vita sta rimescolando le carte in tavola.

Kate Middleton e William, cambia tutto: addio inaspettato

Addio. Queste le parole pronunciate da Kate e William a seguito di una scelta inaspettata che li ha portati a lasciare Londra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Ambra Angiolini, avete mai visto sua figlia Jolanda? E’ uguale alla mamma. Sono bellissime – VIDEO

La coppia ha fatto i bagagli e si è trasferita altrove: i due si sono stabiliti con i figli ad Adelaide Cottage per l’estate prendendo una scelta sbalorditiva. Nessun personale si è stabilito nella residenza – di sole quattro stanze – portando così i Duchi a vivere una normalità fin ora non assaporata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Uomini e Donne, Matteo Ranieri ne soffriva prima di diventare tronista: sconvolgente

Kate dovrà quindi occuparsi della gestione domestica, tra bucato e cena: certo è che sarà felice nel darsi ai fornelli, vista la sua grande passione per tutto quello che riguarda il mondo culinario. Con questo trasferimento i figli potranno giocare nel verde e respirare aria pulita.