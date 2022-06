Fedez senza veli per gli auguri all’amico Luis Sal, lo youtuber italo-argentino, con cui realizza il podcast Muschio Selvaggio.

Già sulla cresta dell’onda il rapper con la sua nuova hit dell’estate dal titolo “La Dolce Vita”, un grandissimo successo, in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, che ha tutte le carte in regola per arrivare ai livelli di MILLE, tormentone estivo del 2021 feat. Orietta Berti e Achille Lauro. L’iultimo brano è stato registrato in parte tre giorni prima dell’operazione al pancreas che ha subito recentemente.

In occasione del compleanno dell’amico, Fedez si fa vedere senza alcuna vergogna. Il cantante ha fatto gli auguri a Luis Sal con una simpatica sequenza di foto su Instagram. La dolce dedica: “Tanti, ma tanti auguri amico mio, tvb”

Una delle tante immagini ritrae i due nudi, coperti solo da un po’ di muschio, proprio in onore del podcast che realizzano insieme si chiama Muschio Selvaggio, che come dice il sito web ufficiale “sarà accompagnato da ospiti diversi, tanti nuovi amici. In 20 minuti, più o meno, 1 ora di argomenti con un pizzico di: serietà, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità, approfondimenti”.

Molto forte l’amicizia tra i due, tanto che spesso hanno anche trascorso le vacanze insieme. Luis Sal, venticinque anni appena fatti, è uno youtuber affermato, famoso sia su questa piattaforma, sia su Instagram; rientra nei 100 influencer più affermati e seguiti d’Italia. Molto ironico, la sua simpatia è visibile dai contenuti che realizza e ancora prima dalla descrizione che si trova sul suo canale YouTube, con 1,67 mln di iscritti “Mi chiamo Bologna, ho 25 Luis, vivo a anni”

Fedez qualche tempo fa aveva ironizzato sul fatto che sua figlia Vittoria sembrerebbe già innamorata di Luis, a tal punto da aver postato, nelle sue storie Instagram, la bambina che sorride e si vergogna se lo youtuber la saluta. Anche Chiara Ferragni si accoda agli auguri con un “Auguri Patatone”.