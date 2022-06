Pierfrancesco Favino, dopo 18 anni emerge il segreto mai rivelato dall’attore romano: milioni di telespettatori sono ancora increduli

Lo conosciamo per essere uno dei migliori attori del panorama cinematografico nazionale e internazionale. Pierfrancesco Favino, romano, classe 1969, è attivo da molti anni in campo attoriale. Un settore che gli ha permesso di ottenere la notorietà a partire da quando, nel 2001, fu tra i protagonisti del film campione d’incassi “L’ultimo bacio“.

Tra gli ultimi lavori di Pierfrancesco, vincitore di quattro Nastri d’argento e tre David di Donatello, annoveriamo “Corro da te“, per la regia di Riccardo Milani, e “Nostalgia“, film diretto da Mario Martone. Favino, solamente qualche mese fa, fu ospite di una puntata di “Domenica In”, durante la quale, accanto a Mara Venier, ebbe modo di raccontarsi e di ripercorrere i suoi strabilianti successi.

Quest’oggi, durante l’appuntamento con “Il meglio di Domenica In”, Rai 1 ha riproposto proprio lo spezzone dell’intervista all’attore. In quell’occasione, Pierfrancesco si lasciò andare ad una confessione su cui molti telespettatori finirono per sorvolare. Riascoltandola, non ci si può non soffermare sulle parole che l’attore, senza alcun freno, aveva pronunciato di fronte a tutti.

Pierfrancesco Favino, dopo 18 anni emerge il segreto mai rivelato: rimarrete di sasso!

Il pluripremiato attore, classe 1969, è ormai da diversi anni uno dei volti più acclamati del panorama artistico italiano. Protagonista di pellicole di incredibile successo, Pierfrancesco Favino non aveva mancato di ripercorrere la propria carriera nel corso di una puntata di “Domenica In”.

Mara Venier, dopo aver mandato in onda una serie di contributi tratti dal Festival di Sanremo – a cui Favino presenziò in qualità di co-conduttore -, non si trattenne dal congratularsi con lui. “Credevo avessi un’immagine solo da uomo impegnato” aveva commentato con stupore la padrona di casa, che era rimasta piacevolmente colpita dalla verve comica sfoderata dall’attore in quell’occasione.

“In realtà ho approcciato al cinema proprio perché volevo fare quello” aveva confermato l’ospite di “Domenica In”, il quale, almeno all’inizio, avrebbe voluto sfondare attraverso pellicole a sfondo comico. Eppure, come la carriera di Favino ha abbondantemente dimostrato, le sue doti attoriali erano fin troppo eccelse per non essere impiegate in ambiti anche molto distanti tra loro.

Proprio nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier, l’attore ebbe modo di svelare alla conduttrice e ai telespettatori un segreto che, per molto tempo, aveva tenuto nascosto. La padrona di casa, dopo aver mostrato al pubblico un filmato riguardante la compagna storica di Favino, Anna Ferzetti, aveva chiesto a Pierfrancesco quale fosse il segreto di una relazione così duratura.

“Stiamo insieme da 18 anni” – aveva esordito l’attore, per poi lasciarsi andare ad una confessione davvero stupefacente – “il segreto è che ci vediamo poco“. Il pubblico, rimasto di sasso di fronte a quelle parole, non aveva mancato di scoppiare a ridere clamorosamente. Le dichiarazioni dell’ospite, tuttavia, non erano di certo terminate lì.

“Sono 18 anni di relazione, ma all’atto pratico saranno 5 mesi al massimo” aveva proseguito Favino, che era riuscito a strappare un sorriso di distensione persino alla presentatrice Mara Venier.