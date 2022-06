Uomini e Donne, Matteo Ranieri lascia Valeria Cardone: le stories dell’ex tronista tolgono letteralmente il fiato…

La pagina Instagram di Matteo Ranieri continua ad essere un vero e proprio trionfo d’amore. Amore non solo nei confronti della fidanzata Valeria Cardone, a cui l’ex tronista è legato ormai da alcuni mesi, ma anche nei confronti dell’amico Luca Salatino, col quale il nativo di Genova trascorre molto tempo insieme.

Proprio nella giornata di ieri, Ranieri condivideva un emozionante video che racchiude i momenti più belli vissuti accanto al romano, a cui Matteo si è rivolto utilizzando l’appellativo di “fratello“. Il legame tra i due, a quanto sembra, si sta rafforzando ogni giorno di più.

In tutto ciò, quale ruolo occupa la fidanzata di Ranieri? Le Instagram stories dell’ex tronista, a tal riguardo, hanno portato alla luce una verità sconvolgente. Matteo, proprio in queste ultime ore, ha detto addio alla bellissima Valeria per cause di forza maggiore: i dettagli lasciano senza parole.

Matteo Ranieri lascia Valeria, fan gelati: la motivazione vi lascerà senza parole

Pur essendo ormai completamente dipendenti l’uno dall’altra, per Matteo Ranieri e Valeria Cardone è già arrivato il momento di dirsi addio (almeno per un po’). L’ex tronista, come testimoniano le Instagram stories pubblicate nelle scorse ore, è infatti volato in Inghilterra per una motivazione ben precisa: il matrimonio di sua cugina.

Assieme ai genitori e ai parenti, l’ex tronista trascorrerà circa due settimane fuori dall’Italia, e dunque lontano dalla sua splendida Valeria. Moltissimi fan, a questo proposito, si sono chiesti come mai la Cardone abbia scelto di rimanere a casa e di rinunciare a questo viaggio al fianco del fidanzato.

Con ogni probabilità, per l’ex corteggiatrice un’eventuale vacanza al seguito dei suoceri sarebbe stata fin troppo impegnativa. O forse, più semplicemente, Valeria aveva degli impegni di natura professionale che non poteva in alcun modo rimandare.

Gli ammiratori della coppia, pertanto, possono dormire sonni tranquilli. Matteo e la Cardone, innamoratissimi, non sembrano minimamente intenzionati a far a meno l’uno dell’altra.