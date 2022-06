Samanta Togni, la confessione da brividi sulla malattia che l’ha tormentata per molto tempo: non era mai trapelata prima d’ora

La conosciamo per essere stata una delle maestre di ballo più apprezzate e seducenti di “Ballando con le Stelle”. Samanta Togni, classe 1981, ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei telespettatori di Rai 1, che non dimenticheranno facilmente le sue sensazionali performance sulla pista del programma.

Dopo aver abbandonato la trasmissione che più di ogni altra l’ha resa celebre, la ballerina si è gettata a capofitto nel mondo della conduzione. Un’esperienza che le ha permesso di testare le sue qualità e di racimolare consensi su consensi, specialmente tra gli utenti dei social.

Tuttavia, oltre alle chiacchieratissime relazioni sentimentali, della vita privata della Togni conosciamo molto poco. Nel passato di Samanta, in realtà, si nascondono dei dolori a dir poco inimmaginabili. Non molto tempo fa, la ballerina ammetteva davanti a tutto il pubblico di aver sofferto, per un lungo periodo, di una malattia davvero terribile. Nessuno ne era a conoscenza.

Samanta Togni, la confessione da brividi sulla malattia: “sono guarita grazie…”

Sono stati numerosi i successi conseguiti dalla bellissima Samanta Togni, ex maestra di ballo nel dancing talent “Ballando con le Stelle”. Alla notorietà conseguita in ambito lavorativo, tuttavia, si è spesso affiancata una rigorosa riservatezza per quel che concerne la sfera privata di Samanta.

Solamente poco tempo fa, all’interno di un’intervista, la conduttrice ha trovato la forza di raccontare al pubblico uno dei periodi più bui della sua vita, contrassegnato da una devastante malattia: l’anoressia. La Togni, che ne ha sofferto per parecchio, ha rivelato di essersi trovata in una condizione fisica e mentale a dir poco tragica.

Fortunatamente, dopo aver combattuto a lungo, la ballerina è riuscita a sconfiggere questo terribile male circondandosi di amore e dei propri affetti. In particolare, c’è stata una persona che sarebbe stata di fondamentale importanza durante il suo percorso di guarigione.

“Sono riuscita a voltare pagina grazie a mio figlio” aveva rivelato Samanta, che proprio nel figlio aveva trovato la forza di superare l’anoressia. Ad oggi, felicissima accanto al marito Mario Russo, la Togni è riuscita a realizzarsi sotto ogni punto di vista.