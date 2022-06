Diana Del Bufalo, storia finita con Edoardo Tavassi. La “suocera” ci mette lo zampino

Diana Del Bufalo. Ricordate la cantante e attrice che ha partecipato all’ultima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”? Emergono indiscrezioni sulla sua vita amorosa. A rivelarle è stata l’ex suocera

Uno dei programmi più graditi dal pubblico della scorsa stagione televisiva è stato senza dubbio “LOL – Chi ride è fuori”. Il format che vede sfidarsi dieci comici all’ultima risata ha nuovamente fatto il pienone di visualizzazioni sulla piattaforma streaming online Amazon Prime Video.

La seconda edizione dello show condotto da Fedez ha comportato qualche piccola polemica a causa della partecipazione di Diana Del Bufalo. L’artista classe 1990 ha doti poliedriche che l’hanno portata alla ribalta nel mondo dello spettacolo nostrano, tuttavia definirla attrice comica a qualcuno è sembrato un po’ azzardato. La Del Bufalo, infatti, ha esordito in primis sul piccolo schermo nelle vesti di cantante, entrando a far parte del cast del talent show “Amici di Maria De Filippi” nel 2010.

Diana Del Bufalo: cosa c’è dietro la fine della storia d’amore con Edoardo Tavassi

Dopo la sua esperienza ad “Amici”, Diana Del Bufalo ha raccolto consensi sempre più grandi grazie alla sua carriera d’attrice, sia sul piccolo che sul grande schermo.

É stata una delle protagoniste dell’acclamata serie di Rai Uno “Che Dio ci aiuti”; l’abbiamo ritrovata in progetti di prestigio come “Matrimonio a Parigi” di Massimo Boldi, “Puoi baciare lo sposo” e “7 donne e un mistero”, entrambi per regia di Alessandro Genovesi, “La profezia dell’armadillo”, pellicola di Emanuele Scaringi basata sull’omonima opera del rinomato fumettista Zerocalcare.

Parallelamente ha ricoperto il ruolo di presentatrice in diversi programmi televisivi tra cui “Colorado” su Italia 1, al fianco di Paolo Ruffini (2015). Questo è stato un momento determinante per lei. Innanzitutto, il format ha rappresentato una scuola di comicità che ha trovato utile nell’affrontare “LOL – Chi ride è fuori” qualche anno dopo.

Inoltre, il legame con Ruffini è sfociato in un sentimento profondo, un legame amoroso che è durato fino al 2019. Immediatamente dopo ha iniziato una nuova relazione (ormai conclusa) con Edoardo Tavassi, noto per essere il fratello dell’ex concorrente del “Grande Fratello 11″ Guendalina Tavassi.

Al momento l’uomo si trova in Honduras in gara nel reality “L’Isola dei famosi”. A parlare della conclusione del legame di quest’ultimo con Diana Del Bufalo è stata la madre, Emanuela Fuin, che ha dichiarato: “Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in una nuova relazione”.

La signora ha poi continuato dicendo: “Sono rimasti in buoni rapporti. Si sentono e si vedono spesso. Diana Del Bufalo mi sarebbe piaciuta molto come nuora, sarei contenta se ci fosse un ritorno di fiamma”.