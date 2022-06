La notizia di un nuovo arrivo in famiglia commuove i fan di Anna Tatangelo, le congratulazioni accompagnano una grande emozione.

Oltre alla novità data dai riflessi biondi del suo hair-style appena sfoggiato, l’abito rosso indossato nella serata di ieri si poi rivelato soltanto l’anticipo di una tonalità più chiara che avrebbe reso in queste ore i fan di Anna Tatangelo commossi per il nuovo arrivo. Adesso la famiglia dell’artista canora è pronta a divenire più numerosa e le congratulazioni degli utenti si moltiplicano di minuto in minuto.

Alla domanda rivolta alla cantante trentacinquenne la scorsa mattina “qual’è la cosa che ti motiva di più per rendere sempre ciò che fai motivo di esempio?“, lei ha subito risposto pubblicamente “mio figlio“. Tra qualche giorno, ha inoltre confessato l’artista, tornerà finalmente in studio. Una volta che le riprese del suo attuale progetto saranno concluse e il tour estivo organizzato per questi mesi sarà portato a termine con il meritato successo, si procederà con la realizzazione del suo nono album. Ma, attenzione, “non finisce qui“.

“Che emozione” Anna Tatangelo svelata la new entry in famiglia, fan commossi

Le buone notizie, per la carismatica nativa di Sora, non hanno mai fine. Seguirà infatti, con altrettanta emozione, anche l’annuncio di una new entry decisamente più intima.

“Sarà una principessa!” hanno risposto in coro i fan della nata sotto il segno del Capricorno ad un ultimo post tinto di rosa e condiviso in rete durante queste ore su Instagram.

A dare l’emozionante annuncio al pubblico ci ha pensato uno dei diretti interessati alla romantica questione, innescando una lunga serie di congratulazioni.

Uno dei due fratelli dell’artista, Giuseppe Tatangelo, ha annunciato con profonda commozione di essere diventato papà. Venti ore fa lo scatto della piccola manina della neonata, tra quella del suo papà, pubblicato nelle sue IG stories è subito divenuto virale per la sua dolcezza.

“Benvenuta Mariasole“, ha scritto pertanto in didascalia sul suo profilo ufficiale il papà della bambina appena venuta al mondo lo scorso 18 giugno 2022.