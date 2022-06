Johnny Dorelli, la futura sposa del figlio è proprio lei: incredibile

Cosa sappiamo sullo showman Johnny Dorelli? Spunta una notizia relativa alla sua famiglia: la moglie del figlio ha lasciato tutti a bocca aperta

Erano gli anni cinquanta quando per la prima volta Johnny Dorelli conquistò il pubblico con il brano Calypso Melody che all’epoca fu scelto come colonna sonora per il film Totò, Peppino e le fanatiche.

Lo showman ottenne in pochissimo tempo grandi risultati che lo portarono a conquistare la stima e l’affetto di milioni di fan che non hanno mai smesso di seguirlo. Lavorò ai film come La presidentessa e Sesso e volentieri, e tanti altri progetti.

Johnny Dorelli, i dettagli sulla vita privata

Johnny Dorelli fu anche un latin lover. Non si è certo tirato indietro ed ha vissuto varie relazioni importanti. Negli anni Sessanta ebbe una storia con Lauretta Masiero dalla quale nacque il figlio Gianluca.

Poi si innamorò della bella e famosa attrice Catherine Spaak e dalla loro storia nacque Gabriele Guidi che oggi è un regista teatrale. Oggi, invece, ha una relazione con Gloria Guida.

La notizia che da giorni sta facendo il giro del web riguarda l’amore tra il figlio Gabriele e l’attrice Antonia Liskova. I due stanno insieme da tanti anni ma soltanto adesso hanno deciso di fare il grande passo del matrimonio.

La coppia ha sempre cercato di vivere nella privacy, rispettando il lavoro e gli spazi. La mamma Catherine Spaak non potrà, però, vedere il sogno del figlio realizzarsi visto che è venuta a mancare qualche mese fa.

Il pubblico più curioso non vede l’ora di conoscere altri dettagli sulle nozze. Chi saranno i testimoni? Dove sarà celebrata la cerimonia? Come sarà il vestito della futura sposa? Quando ci sarà il lieto evento? Non ci resta che attendere per avere altre notizie che non tarderanno ad arrivare sui social dei diretti interessati. Stay tuned.