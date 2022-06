Fedez festeggia di nuovo: la risalita e la riconquista della vetta più ambita

Fedez, Mara Sattei e Tananai tornano a festeggiare: il loro singolo “La dolce vita” riconquista la vetta più ambita

Dal giorno della sua pubblicazione fu chiaro a tutti che “La dolce vita” sarebbe stato uno dei brani dell’estate 2022. La collaborazione che vede Fedez affiancarsi a Tananai e Mara Sattei ha immediatamente conquistato il primo posto in classifica, rientrando anche tra i brani più trasmessi dalle radio.

Dopo aver debuttato al primo posto della classifica EarOne, che pubblica l’andamento radiofonico delle canzoni, il singolo aveva lasciato il podio. Lo ha fatto per soli sette giorni, ritornando in cima nell’ultima settimana. È infatti “La dolce vita” il brano più trasmesso dalle radio italiane.

I brani più trasmessi dalle radio: la Top 10 delle canzoni dell’estate

In sole due settimane Fedez, Mara Sattei e Tananai sono riusciti a ottenere il disco d’oro, a dimostrazione di quanto “La dolce vita” abbia ottenuto un riscontro immediato. Senza alcun dubbio il supporto ottenuto dalle radio italiane ha contribuito a diffondere il brano in questione, già consacrato come uno dei tormentoni della stagione estiva appena cominciata.

Ma vediamo insieme quali altri brani hanno occupato la Top 10 dei singoli più trasmessi dalle radio. Negli ultimi sette giorni il podio ha subito uno stravolgimento: se al primo posto è risalito il trio de “La dolce vita“, al secondo è tornato Harry Styles con la hit “As It Was“, mentre per la prima volta dalla sua uscita in terza posizione si piazza Elisa con Matilda De Angelis e la nuova versione di “Litoranea“.

Mentre risale al quarto posto Lizzo con “About That Time“, scendono i Pinguini Tattici Nucleari che la scorsa settimana hanno raggiunto la vetta con “Giovani Wannabi” posizionandosi al quinto posto.

Scende anche Marco Mengoni con “No Stress” in sesta posizione, mentre rimane stabile Darin con “Superstar” in settima. In lenta salita Elodie con il nuovo singolo “Tribale” che si piazza questa settimana all’ottavo posto mentre al nono troviamo Alessandra Amoroso con “Camera 209“. Chiude la Top 10 dei brani più trasmessi 24kgoldn con Travis Barker e la loro “In My Head“.

