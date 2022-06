Amadeus. Il presentatore Rai è sposato con la bellissima ballerina e showgirl Giovanna Civitillo. Sapevate che non è stato il suo primo matrimonio? Chi è la sua ex moglie

Mancano ancora parecchi mesi prima che parta il carrozzone della 73esima edizione del Festival di Sanremo, eppure la prima notizia diffusa al riguardo ha già scatenato curiosità e commenti.

Amadeus prenderà le redini dello spettacolo musicale più amato e atteso dagli italiani per la quarta volta consecutiva, rivestendo i panni sia di presentatore, sia di direttore artistico. Non si conoscono ancora i nomi dei cantanti in gara ma una cosa è certa. Ad affiancarlo sul palco dell’Ariston durante le serate di apertura e chiusura della kermesse ci sarà la donna del momento, la top influencer Chiara Ferragni. A quanto pare gli screzi del marito, il rapper Fedez, con la dirigenza Rai non hanno rappresentato un ostacolo per la sua futura presenza durante l’evento. Si sono riaccesi, inoltre, i riflettori proprio su Amadeus e la sua vita privata. Scopriamo un dettaglio che sono in pochi a conoscere.

Amadeus: qual è stata la causa della fine del suo primo matrimonio

Durante l’ultimo Festival di Sanremo ha fatto il giro dei media la deliziosa immagine della famiglia allargata del presentatore Amadeus, apparso sul palco dell’Ariston con la moglie Giovanna Civitillo e i suoi due figli, Alice e Josè Alberto Sebastiani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gigi D’Alessio e l’affondo ad Anna Tatangelo. Il gesto è clamoroso: “è stato lui a volerlo”

Alice è nata nel 1997, vive a Milano e si è laureata nel 2019 presso l’istituto Marangoni. É una ragazza molto riservata ma proprio in occasione di quel momento così speciale della sua vita ha pubblicato sui social una foto (poi rimossa), stretta a suo padre e alla seconda moglie. Ha scritto in didascalia: “L’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non é scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata!”.

Si è poi rivolta direttamente a loro: “Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”.

Ma chi è la madre di Alice? Si tratta della prima moglie di Amadeus, Marisa Di Martino. I due si sono uniti in matrimonio nel 1993. Testimone di nozze dello sposo fu l’amico di sempre e fedele spalla, lo showman Fiorello.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Vanessa Incontrada, conoscete la sorella? Basta guardarle per capire che.. – FOTO

Si sono detti addio agli inizi degli anni duemila per poi divorziare ufficialmente nel 2007. I pettegolezzi hanno fatto coincidere la crisi dell’unione con l’inizio della storia d’amore di Amadeus con Giovanna Civitillo (conosciuta sul set de “L’Eredità”), adducendo un probabile tradimento.

La notizia, però, non è mai stata confermata da nessuno dei diretti interessati.