Vanessa Incontrada, conoscete la sorella Alice? Le due vivono lontane ma si amano alla follia. Ecco chi è e che cosa fa

Lei è una grande artista, un vulcano di energia e una donna poliedrica che sa stare sul palco e davanti alla macchina da presa in modo esemplare. È di questi giorni l’ennesima polemica nei suoi confronti per il caso di body shaming che l’ha travolta di nuovo. Parliamo di Vanessa Incontrada, l’artista spagnola che ha trovato nel nostro Paese la sua seconda casa.

Lei non ha risposto a tutto quanto si è detto su di lei ed il suo fisico, ha preso la questione con leggerezza e ha lasciato che tutti parlassero dedicandosi alla sua vita. Vanessa è una donna che non ama esporsi molto, riservata e che adora la sua famiglia.

I fan conoscono il suo unico figlio, Isal. Ma sapete che ha anche una sorella minore? Le due si somigliano tantissimo.

Vanessa Incontrada, chi è la sorella minore Alice

Si chiama Alice la sorella minore di Vanessa Incontrada. Le due si somigliano molto, vivono lontane ma appena possibile non perdono occasione di rincontrarsi. Alice, infatti, vive a Barcellona, la città natale delle due.

Certamente è meno conosciuta della sorella ma basta recarsi su Instagram per capire come gli scatti con Vanessa non mancano e che le due hanno un rapporto speciale. L’una accanto all’altra sono due gocce d’acqua. Alice nella vita si è dedicata ad un mestiere molto diverso da quello scelto dalla sorella.

È lontana dal mondo dello spettacolo. È infatti oggi la fondatrice e direttrice di una casa editrice, Blackie nella quale lavora anche il suo fidanzato. Il nome è dedicato alla sua cagnolina che purtroppo l’ha lasciata troppo presto. Precedentemente Alice ha anche gestito un ristorante finanziato dalla sorella Vanessa.

Le due hanno vissuto la separazione dei loro genitori: il napoletano Filippo Incontrada e la spagnola Alicia Soler Noguera. Una situazione non facile ma che le ha rafforzate ed unite sempre di più. Alice ha reso Vanessa zia per ben due volte.

Con il suo compagno ha messo al mondo Anita ed Elliot. E frugando sui social si intuisce che anche lei ha la passione per l’arte, anche se la tiene in secondo piano. Ama la musica e suona la chitarra.