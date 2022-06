Gigi D’Alessio lo ha fatto davvero nei confronti di Anna Tatangelo. La scelta che spiega come stanno davvero le cose tra di loro

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno chiuso la loro relazione ormai da tempo. Per i due è una storia archiviata, che fa parte del passato e che ha donato loro un figlio, ma al momento si guarda avanti. Il cantante napoletano si è rifatto una vita affianco alla sua giovane compagna che lo ha reso papà per la quinta volta.

Anna ci aveva provato con Livio Cori ma anche con lui le cose non sono andate bene. Dopo tanto riserbo era uscita allo scoperto ma la relazione non è stata duratura.

Insomma ne è passata di acqua sotto i ponti da quando i due erano una delle coppie più belle e affiatate della musica e non solo ma nonostante questo pare che le ruggini rimangono. Il gesto di Gigi D’Alessio lo dice chiaramente.

Gigi D’Alessio, la stangata ad Anna Tatangelo: incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Come sono oggi i rapporti tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? Pieni di ruggini e forse di incomprensioni del passato, almeno per quello che descrive il gesto fatto dal noto cantante. Si tratta di indiscrezioni ma la scelta del napoletano pare essere forte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Vanessa Incontrada, conoscete la sorella? Basta guardarle per capire che.. – FOTO

È di qualche giorno fa il grande concerto fatto in piazza Plebiscito a Napoli per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Un evento trasmetto anche in diretta tv sulla Rai “Gigi uno come te: 30 anni insieme”. Per l’occasione Gigi ha riunito intorno a sé tanti amici e colleghi, da Loredana Bertè a Vanessa Incontrada.

Evidente è stata l’assenza della sua ex compagna, Anna Tatangelo che in altre situazioni sarebbe stata sicuramente presente sul palco. Ma la stangata per la cantante non si è fermata all’assenza, “giustificata” piuttosto alla decisione presa da Gigi.

I rumors dicono che il cantante ha voluto esplicitamente che Anna non ci fosse e ha vietato anche la minima menzione nei suoi confronti, anche in merito alla canzone “Un bacio nuovo”, singolo che i due hanno cantato insieme e che da sempre è stato il simbolo della loro unione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Il Volo, Piero Barone ci è riuscito: la promessa fatta ai genitori è realtà. “Ho mantenuto la parola”

Un gesto che dice chiaramente come tra i due le cose non vadano bene e che le tensioni del passato non sono state affatto superate.