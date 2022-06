Nata 71 anni, il destino di questa bimba l’ha portata a essere conosciuta al grande pubblico, tanto da affermarsi sulla scena dello spettacolo come grande artista. Oggi è una delle cantanti più famose in Italia.

Una grande diva, sulla cresta dell’onda per decenni. Questo il corso della vita di una bimba, nata 71 anni fa a Bagnara Calabra.

Già nei suoi occhi, si legge il suo animo vispo che l’ha portata a credere in se stessa, tanto da affermarsi sulla scena dello spettacolo: il suo talento è stato messo al servizio della collettività attraverso la sua musica graffiante con cui ha conquistato intere generazioni. Dal timbro rock, la sua voce ha intonato canzoni passate alla storia.

Da tenera bimba ad grande diva: a 71 anni è una delle cantanti più amate

Nonostante i 71 anni oggi è inarrestabile. Si tratta di Loredana Bertè, nome conosciutissimo nel panorama della musica italiana. Sorella di Mia Martini, anche lei grande artista – mancata per un arresto cardiaco – si è fatta conoscere diventando una vera e propria icona.

Dal suo timbro roco, alla sua presenza scenica, ai suoi brani rock, nel tempo si è distinta anche per il suo look trasgressivi. Se da piccolina aveva i capelli ricci, oggi li porta lunghissimi e azzurri, a dimostrazione di come i suoi gusti in fatto di moda siano sempre sopra le righe, espressione del suo estro artistico e del suo temperamento vivace.

Classe 1950, la sua carriera nella musica è iniziata con il trasferimento a Roma dove ha intrapreso studi nel settore: debuttato sulla scena dello spettacolo, si è distinta non solo per le sue hit, ma anche per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Renato Zero e Ivano Fossati. Amatissima dal pubblico, ancora oggi è molto seguita tanto che su Instagram conta ben 329 mila follower, incantati dai suoi contenuti quotidiani in cui si mostra sempre piena di energia, continuando a stupire tutti.