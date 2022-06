Uomini e Donne, Ursula Bennardo non riesce a nascondere la preoccupazione per la figlia Bianca: “vederla così mi fa stare male”. Cosa è successo alla piccola?

Una coppia che non ha mancato di fare scintille, quella formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta, sia in termini positivi che negativi. I due ex protagonisti di “Uomini e Donne” hanno infatti affrontato un percorso più che travagliato, che li ha portati ad allontanarsi e poi a riavvicinarsi parecchie volte.

Attualmente, la coppia starebbe attraversando un momento a dir poco sereno, in cui le attenzioni di Ursula e Sossio sembrerebbero completamente riversate su Bianca. La figlia, nata all’incirca due anni e mezzo fa, è divenuta il fulcro delle loro esistenze.

Ma proprio nelle scorse ore, tramite l’account di Instagram, l’ex dama non ha mancato di postare un messaggio che ha lasciato i suoi fan senza parole. A detta della Bennardo, le condizioni della piccola Bianca la starebbero facendo immensamente preoccupare. Cosa sta accadendo nella loro famiglia? Analizziamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo preoccupata per la figlia: “vederla così mi fa stare male”

Bianca Aruta è divenuta, dal giorno della sua nascita, il primo e più importante pensiero dei suoi genitori, gli ex protagonisti di “Uomini e Donne” Sossio e Ursula. In più di un’occasione, la coppia ha presenziato alle registrazioni del dating show per raccontare al pubblico il percorso di crescita della bambina, che rappresenta il perno del loro amore.

Nelle scorse ore, tuttavia, uno scatto che proprio l’ex dama ha condiviso mediante le Instagram stories ha posto in allarme i fan. Nella foto tanto chiacchierata potete notare la piccola Bianca placidamente addormentata nella sua culla.

Un fatto, quest’ultimo, che non renderebbe serena mamma Ursula. “Vedere la culla sempre più piccola mi fa star male” – ha spiegato la compagna di Sossio agli utenti, con parole cariche di nostalgia – “Non crescere in fretta“.

L’ex dama, a quanto è parso, sta già rimpiangendo i primi mesi di vita della figlia, che a detta di Ursula starebbero volando via fin troppo in fretta. Indubbiamente, l’amore che quest’ultima prova per la piccola Bianca è un amore smisurato, che supera ogni immaginazione.