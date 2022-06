Ieri notte a Lumezzane (Brescia), un ragazzo di 31 anni è morto ed altri tre sono rimasti feriti, di cui uno in gravissime condizioni, in un incidente stradale.

Un’auto, con a bordo un gruppo di ragazzi, si è ribaltata dopo essersi schiantata contro un muretto ed è stata avvolta rapidamente dalle fiamme. È accaduto durante la scorsa notte a Lumezzane, in provincia di Brescia.

Il bilancio è drammatico: il conducente della vettura, un 31enne, ha perso la vita mentre gli altri tre ragazzi sono rimasti feriti, di cui uno in maniera gravissima. I tre giovani sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal personale medico del 118 intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Lumezzane, auto si schianta contro un muro e prende fuoco: morto un 31enne, feriti i tre amici

La scorsa notte, tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno, un ragazzo ha perso la vita ed altri tre sono rimasti feriti in uno spaventoso incidente a Lumezzane, comune in provincia di Brescia. La vittima è un 31enne di Villa Carcina.

Il giovane, stando alle prime informazioni, come riporta Brescia Oggi, era alla guida di un’auto su cui viaggiavano altri tre amici, tre 20enni residenti tra Sarezzo e Villa Carcina. Per cause ancora da verificare, la vittima, mentre percorreva via Brescia, avrebbe perso il controllo della vettura che è finita contro un muretto e si è ribaltata. Un impatto molto violento in seguito al quale il mezzo ha preso fuoco.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto è arrivata una squadra di vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Inutili i soccorsi per il giovane conducente, deceduto per le gravi lesioni riportate. Gli altri tre ragazzi a bordo della vettura sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Uno dei feriti, un 20enne, riporta la redazione del Brescia Oggi, verserebbe in condizioni gravissime con ustioni su tutto il corpo.

I rilievi e le indagini per determinare quanto accaduto sono affidate ai carabinieri, precipitatisi sul posto insieme ai soccorsi. Da chiarire le cause che hanno fatto sbandare l’auto.