Continuano gli scatti di Melissa Satta, tra brivido e sensualità, a bordo piscina: c’è chi la definirà “un angelo” e chi “un’opera d’arte”.

“Uno spettacolo” senza eguali è quest’oggi a bordo piscina: Melissa Satta invoca la perfezione e riesce magnificamente nel tentativo. La showgirl ha appena reso pubblico un nuovo scatto. Protagonisti, ancora una volta: la sua silhouette da brividi e un mood vacanziero che profuma di un’estate mai dimostratasi così “inebriante“.

La trentaseienne nativa di Boston ha ufficialmente messo in stand-by le attività sul piccolo schermo, che la vedono nei panni di una travolgente reginetta del pallone su Sky Sport. L’avventura di quest’annata ha dato i suoi frutti.

I dinamici palinsesti di “Goal Deejay” e “Sky Calcio Club” continuano, nonostante l’attuale pausa, a dare merito alla presenza dell’ex finalista di “Miss Muretto”, ai suoi esordi, ed ex indimenticabile velina di “Striscia La Notizia”. Nel mentre, la soubrette, di ritorno dalla Sardegna con il suo fidanzato Mattia Rivetti, è in piena forma per sponsorizzare al meglio ulteriori novità.

“Che sensualità” Melissa Satta la perfezione esiste: lo schianto a bordo piscina – FOTO

L’impeccabile abbronzatura della nata sotto il segno dell’Acquario fa la sua comparsa stamani su candide scalinate che ben alludono al paradiso. La showgirl, identificata per tal ragione in “un angelo“, ha pubblicato soltanto in queste ore il suo ultimo contenuto su Instagram, aggiudicandosi per tal ragione una prorompente standing ovation.

“La perfezione esiste?” E se davvero esiste qual’è il suo tornaconto? Nonostante il falso mito che si poggia sull’importanza di raggiungere la perfezione, la soubrette sembra smentire con la sua spontaneità tale effimera premessa, e rasentarla al tempo stesso ma senza alcuna ostentazione.

“Uno schianto“, commenteranno in molti degli utenti in rete. E, ancora: “che sensualità“, la posa ad occhi chiusi è per tutti uno spettacolo “meraviglioso“.

L’ultimo modello indossato da Melissa è in grado di promuovere al meglio la nuova collezione del suo brand “Summer“. Specializzato nella realizzazione di beachwear con grande attenzione alle sfumature naturali di coloro che li indosseranno.

Dopo aver sfoggiato, cinque settimane fa in un’anteprima per l’estate, la stessa tinta in arancio ma relativa ad un modello intero e con spalline intrecciate, quest’ultimo capo non ha potuto fare a meno di solleticare la curiosità delle sue ammiratrici.