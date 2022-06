Raimondo Todaro confermato ad “Amici 22”, la reazione di Milly Carlucci spiazza tutti

Il ballerino è stato confermato per il secondo anno come professore della scuola di Maria De Filippi, Milly ha risposto così all’annuncio. Da non crederci!

Solo lo scorso anno Raimondo Todaro aveva annunciato il suo addio a “Ballando con le stelle” con un post su Instagram che aveva fatto gioire moltissimi suoi fan ma allo stesso tempo rattristito tutti quelli che lo avevano ammirato danzare sul palco di Rai 1 per ben 15 edizioni:

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci…ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide”.

La chiamata di Mediaset però lo aveva portato a ricoprire la carica di professore di ballo ad “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5, comunicazione che ha fatto subito scattare la risposta immediata di Milly che ha replicato sui social senza nascondere la sua delusione.

Milly Carlucci non si trattiene, la risposta secca sorprende i fan

“Sapevo da un mese che era in trattativa con un altro programma. Nel nostro ambiente queste voci corrono. Ieri mi ha chiamato per dirmelo e gli ho detto che prima di una decisione così importante era carino incontrarsi e guardarsi negli occhi”.

Come ha reagito invece quest’anno la conduttrice alla rinnovata conferma di ruolo del suo pupillo? Mentre solo un anno fa sembrava stizzita e molto malinconica per questa comunicazione che non le era stata riferita di persona, quest’anno ha reagito in maniera molto più che serena.

Sembra infatti che Milly Carlucci abbia “perdonato” l’addio di Raimondo Todaro nel suo programma danzante. In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, la conduttrice ha dichiarato senza mezzi termini: “Sono felicissima per lui. Non dimenticherò mai il giorno in cui quindici anni fa Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando. Alla fine fu lui a essere preso. Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera”.

Milly ha però specificato che invidia e gelosia non sono sentimenti che le appartengono, pensa infatti che ognuno abbia il diritto di seguire i propri sogni e non è mai stato suo intento bloccare ai suoi figli, “biologici o lavorativi che siano”, questa possibilità.

Pace fatta tra i due. Non ci resta quindi che vedere come se la caverà Todaro per il secondo anno di fila impegnato alla guida degli allievi nel programma più amato di Canale 5. Il pubblico è già in fibrillazione.