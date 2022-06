Incredibile l’entrata in scena soltanto in asciugamano di Nunzia De Girolamo: il video appare in rete e lascia i suoi fan senza fiato.

La conduttrice Nunzia De Girolamo ha dato inizio alla stagione estiva 2022 nel migliore dei modi. Carismatico e taletuoso volto della televisione italiana, la guida di “Ciao Maschio” ama complicarsi la vita. E lo aveva confessato lei stessa soltanto pochi giorni fa. Vediamo come ha deciso di rinnovare il suo temperamento di fronte ai suoi fan.

Dopo essersi cimentata nel “primo tuffo dell’anno“, soltanto cinque giorno fa, ed avendone documentato con un meraviglioso scatto la sua preparazione, la conduttrice ed ex politica di origine partenopea sembra aver iniziato a far tesoro degli iniziali giorni trascorsi in località di mare e in nome di un assoluto meritato quanto riposo dai riflettori. La nata sotto il segno della Bilancia ed ex opinionista di “Non È L’Arena” è legata sentimentalmente al deputato del PD, Francesco Boccia, con il quale spesso condivide anche sui social dei memorabili attimi d’intrattenimento.

Nunzia De Girolamo, solo l’asciugamano addosso: “Volevo farvela vedere, MA…” VIDEO

Nunzia De Girolamo – IL VIDEO

Dal lunedì della settimana passata, trascorso cercando di trovare il giusto equilibrio tra le rocce e sfoggiando un bellissimo costume intero in total black, la conduttrice appare oggi nuovamente sul suo profilo Instagram.

Nelle sue IG stories di queste ore la De Girolamo ha inizialmente postato un emozionante video in cui ha desiderato mostrare ai suoi oltre 128mila follower quella che è l’abilità del suo più grande amore.

Ossia dell’adorabile figlia Gea. Protagonista di uno spettacolo, la bimba conquista il suo pubblico lasciando infine spazio all’ironia della sua mamma.

La conduttrice, infatti, ha pubblicato nella serata di ieri un altro breve video in cui indossa soltanto un asciugamano bianco. Dopo la doccia, la De Girolamo, rivela a mani basse il suo obiettivo ammettendo infine di non essere del tutto riuscita a portarlo a termine.

“Volevo farvi vedere l’abbronzatura“, confesserà lei stessa allo specchio, “ma sembra la pubblicità di un telefono“. Il risultato, nonostante il gap relativo all’eccessiva predominanza del suo smartphone nello scatto, sarà comunque unico e mozzafiato.