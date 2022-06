Riconoscete questa ragazza? È la figlia di un personaggio amatissimo

Forse il nome di questa ragazza non vi dice nulla, ma lei è la figlia di una conduttrice amatissima. Resterete senza parole appena capirete

È figlia d’arte a tutti gli effetti. Ha seguito le orme della mamma in tutto e per tutto, amante della musica in senso molto ma molto ampio. Ha partecipato a “The Voice” ed è entrata nel team di J-Az ma la finale non è stata la sua purtroppo. Oggi fa la speaker radiofonica su un’emittente molto famosa, motivo per il quale la porta a scontrarsi, ma solo per lavoro, con sua mamma.

Lei si chiama Carolina e forse in molti non la conoscono. E’ la figlia di una donna preparatissima in ambito musicale e che se pensa una cosa la dice senza censure. L’abbiamo amata in radio e conosciuta in tv. Avete capito di chi si tratta?

Sapete chi è questa ragazza? La sua mamma è super

Si chiama Carolina Russi, ha 28 anni ed è la figlia di una nota conduttrice italiana. Lei che la radio la fa da quando era una ragazzina e che i più giovani hanno imparato a conoscerla sul piccolo schermo negli ultimi anni.

Parliamo della figlia di Anna Pettinelli, speaker di Rds e insegnante di canto nella scuola di “Amici”. Si è distinta per i suoi scontri con Rudy Zerbi e per il suo carattere molto vivace. Carolina è nata dall’unione di Anna e del suo primo compagno.

Di lui non sappiamo nulla, Anna è una donna abbastanza riservata a parte la parentesi della sua vita che ha condiviso con il pubblico mettendosi in gioco con “Temptation Island Vip” insieme al suo compagno attuale Stefano Macchi, sposato alle Maldive ma senza nessuna validità in Italia.

Carolina ha un ottimo rapporto con il compagno di sua mamma. Proprio lei aveva dichiarato sui social che insieme alla mamma Anna e Stefano sono una famiglia. Vivono insieme ormai da diversi anni e Carolina è molto affezionata a Stefano che ha saputo prendersi cura di lei.

La figlia della Pettinelli è molto riservata anche se sui social ha un discreto seguito, 12 mila follower e delle foto molto ma molto belle, a forte impatto. Sulla sua vita privata si conosce veramente poco, si è parlato in passato di un flirt tra lei e Luca Todisca, ex allievo di “Amici di Maria De Filippi” ma senza avere mai nessuna conferma.