Dramma a Casal Velino, in provincia di Salerno, dove ieri pomeriggio un ragazzo di 17 anni è morto improvvisamente. L’adolescente, affetto da grave disabilità, è stato colto da un malore si trovava in spiaggia insieme ai genitori, con i quali stava trascorrendo le vacanze.

Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze. In pochi minuti sul posto è arrivata l’equipe medica che ha avviato le manovre salvavita e subito dopo ha trasportato il giovane in ospedale. Qui, però, i sanitari non hanno potuto far nulla per salvarlo.

Il ragazzo, originario della provincia di Napoli, era arrivato a Casal Velino insieme ai suoi familiari per trascorrere qualche giorno di mare.

Il ragazzo, originario della provincia di Napoli, era arrivato a Casal Velino insieme ai suoi familiari per trascorrere qualche giorno di mare. Ieri mentre si trovava sull’arenile, scrivono i quotidiani locali e la redazione di Fanpage, si sarebbe sentito male sotto gli occhi della sua famiglia e dei presenti che hanno subito chiamato i soccorsi.

In pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo il personale sanitario che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato d’urgenza il 17enne presso l’Ospedale San Luca di Vallo. Qui, i medici hanno provato disperatamente a salvarlo, ma è stato tutto inutile: poco dopo il ricovero, scrivono i colleghi di Fanpage, il cuore dell’adolescente ha smesso di battere per sempre.

Per gli accertamenti di rito sul posto sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri. La tragedia ha sconvolto i parenti del 17enne e tutti i bagnanti che affollavano la spiaggia del centro del Salernitano.