Carrefour, il prodotto che tutti cercano è disponibile solo negli store della nota catena francese: lo trovate ad un prezzo letteralmente irrisorio!

Grazie ad una linea imprenditoriale che ha sempre messo al primo posto la qualità e la ricercatezza dei prodotti, Carrefour è riuscito ad imporsi, in circa 60 anni, come il quarto marchio a livello mondiale nell’ambito della grande distribuzione organizzata. Ovviamente, un simile traguardo non sarebbe mai stato possibile per l’azienda francese senza il supporto costante dei clienti.

Carrefour, d’altra parte, ha saputo continuativamente stupire i compratori attraverso prodotti innovativi e che, a seconda dell’epoca, hanno rispecchiato le tendenze del momento. In questi ultimi anni, nello specifico, a farla da padrone è sicuramente il concetto di biologico, dove per biologico si intende un metodo di coltivazione che non utilizza prodotti chimici.

La catena distributiva nata ad Annecy, attraverso il profilo ufficiale di Instagram, ha voluto proporre proprio nelle scorse ore uno degli ultimissimi prodotti della linea “bio”, che troverete nei punti vendita fisici e online. Chi lo ha già assaggiato non sembra avere alcun dubbio: “È buonissimo“. E voi, cosa state aspettando?

Lo trovate solo da Carrefour: “è l’unico di cui ti puoi fidare”. Il prezzo toglie il fiato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carrefour Italia (@carrefouritalia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel Totti, la reazione alla separazione ufficiale dei genitori Ilary e Francesco

L’ultimissimo prodotto lanciato dalla pagina ufficiale del marchio è il succo di mela Carrefour BIO. Una bevanda che, come si legge nella descrizione, arriva direttamente dal “cuore delle Dolomiti” e che si andrà ad aggiungere alla già ricchissima linea di prodotti bio.

Non solo il succo di frutta al gusto di mela, tra l’altro, ma una quantità davvero infinita di bevande che non mancheranno di soddisfare tutti i palati. Il prezzo? Davvero irrisorio se si considera che l’articolo può fregiarsi del marchio bio.

Il succo alla mela, infatti, è in vendita al costo di solamente 2.39€ per 750 ml di prodotto. Una cifra accessibile praticamente a tutti e che fa gola a coloro che, specialmente in estate, amano rinfrescarsi attraverso bevande al gusto di frutta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eurospin Vs Lidl: “Questa volta cambio”. Il prezzo stracciato non ha rivali, sarà un’estate fantastica

Come riporta il post apparso su Instagram, la linea bio di Carrefour è “l’unica di cui ti puoi fidare“. Se non l’avete ancora provato dovete affrettarvi: dove potreste trovare un’occasione più vantaggiosa di questa?