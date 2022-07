Chanel Totti, la reazione alla separazione ufficiale dei genitori Ilary e Francesco

Sembra assurdo ma Ilary e Francesco si separano, ecco la reazione di Chanel: i fan sono senza parole, è assurda una simile decisione.

Chi l’avrebbe mai detto, Ilary Blasi e Francesco Totti si separano, sembrava che le cose stessero andando per il verso giusto ed invece ecco che la situazione è degenerata, ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

E’ una delle coppie più amate dello spettacolo, la loro storia ha fatto sognare milioni di fan ma ora qualcosa si è rotto e nulla potrà più aggiustarlo, una simile notizia è un fulmine a ciel sereno, non doveva andar così. Nel dettaglio tutta la vicenda.

Ilary e Francesco, la separazione inaspettata… ecco come reagisce Chanel

Ilary Blasi e Francesco Totti alle ore 19.00 di oggi firmeranno per la separazione, dovrebbero rendere nota la notizia con un comunicato congiunto (per ora è questa la notizia che impazza sul web). Il tutto sta per accadere in modo consensuale e con assoluta serenità.

Da un pò di mesi, dopo lo spoiler di Dagospia, le cose tra Totti e l’ex letterina non sono state idilliache e sembra che la situazione sia arrivata al capolinea.

Dopo 17 anni di matrimonio (forse) è davvero giunta la fine per una coppia storica del mondo della televisione italiana, Totti ed Ilary dopo il matrimonio hanno messo al mondo tre figli Chanel, Isabel e Cristian ed è proprio la reazione della primogenita a spiazzare tuti.

In molti si aspettavano che Chanel dicesse qualcosa ai fan essendo molto attiva sui social, in realtà al momento non c’è stata, ma sicuramente arriverà nelle prossime ore. Sicuramente la notizia spiazza tutti, i commenti sotto le foto di Ilary e Francesco sono diversi: “Ma è vera la notizia?”, “Perché ci fate questo?”. Non ci resta che aspettare le 19.00 di oggi per scoprire tutta la verità.